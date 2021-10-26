Реал Мадрид

В среду, 27 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 11-го тура испанской Примеры, в котором местный «Реал» примет «Осасуну». Начало поединка запланировано на 22:30 по киевскому времени. Арбитром встречи будет Сесар Сото Градо.

«Реал»

Мадридцы отлично идут в текущем розыгрыше чемпионата Испании. На данный момент «сливочные» имеют в своем активе 20 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая лишь на один пункт от лидирующего «Реала Сосьедад». При этом, у команды из столицы Испании есть игра в запасе. Вся борьба за чемпионство еще впереди, а «Королевский клуб», безусловно, является одним из главным фаворитов сезона. Тем более после победы над «Барселоной» в прошлом туре «Реал» пребывает в отличном расположении духа.

В Лиге чемпионов дела у подопечных Карло Анчелотти также налаживаются. Они переиграли «Интер» и «Шахтер», но проиграли «Шерифу». В итоге «Реал» сейчас второй в своей группе, но думается, что вряд ли кто-то сможет помешать мадридцам выйти в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы.

В матче с «Осасуной» из-за травм не смогут принять участие Гарет Бэйл, Федерико Вальверде, Иско, Дани Себальос и Лука Йович. Было подозрение на повреждение и у Тибо Куртуа, но медобследование не выявило травмы у вратаря, поэтому украинец Андрей Лунин, скорее всего, вновь останется на скамейке запасных.

«Осасуна»

«Красные» подходят к этой игре имея в активе четырехматчевую серию без поражений. Они трижды выиграли и один раз сыграли вничью. В турнирной таблице «Осасуна» занимает высокое для себя шестое место и входит в еврокубковую зону. Конечно, с большой долей вероятности команда Ягобы Аррасате по ходу сезона откатится немного вниз, но все же будет крепким середняком и сможет попортить нервы любому фавориту.

Не обошлось без кадровых потерь и у «Осасуны». Не сыграют травмированный Хонас Рамальо и дисквалифицированный Коте. Не думается, что это ощутимые проблемы для команды из Памплоны и Аррасате сможет заменить этих футболистов.

История встреч

Соперники провели между собой 86 матчей. Преимущество на стороне «Реала», который выиграл 56 раз. 13 поединков завершились победами «Осасуны» и еще в 17 встречах была зафиксирована ничья.

В прошлом сезоне «Реал» на своем поле переиграл «Осасуну», а в Памплоне была зафиксирована ничья.

Ориентировочные составы

«Реал»: Куртуа, Васкес, Милитао, Алаба, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос, Родриго, Бензема, Винисиус.

«Осасуна»: Эррера, Видаль, У. Гарсия, Д. Гарсия, Круз, Торро, Торрес, Ойер, Брашанац, Р. Гарсия, Авилья.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.34 по линии Parimatch.

27 октября, среда