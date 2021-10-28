11-й тур
Реал Мадрид
0 : 0
Осасуна
27.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Нулевая галактика. Мадридский Реал не сумел забить Осасуне

В другом матче дня «Валенсия» потерпела поражение в матче с «Бетисом»

  • 28.10.2021 00:41
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Нулевая галактика. Мадридский Реал не сумел забить Осасуне
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 11-го тура чемпионата Испании «Реал» и «Осасуна» сыграли вничью (0:0). Хозяева поля не сумели распечатать ворота соперника.

В дуругом матче игрового дня «Бетис» обыграл «Валенсию» (4:1). Дубль у победителей сделал Борха Иглесиас.

Ла Лига. 11-й тур

«Реал» — «Осасуна» — 0:0

«Реал»: Куртуа, Алаба, Карвахаль (Марсело, 69), Менди (Азар, 69), Эдер Милитао, Кроос, Каземиро, Камавинга (Родриго, 46), Бензема, Асенсио (Васкес, 69), Винисиус Жуниор.

«Осасуна»: Эррера, У.Гарсия, Дав.Гарсия, Видаль, Санчес, Крус, Торро, Монкайола (Ойер, 89), Кике Гарсия (Барберо, 89), Авила (Брашанац, 67), Мартинес (Р.Гарсия, 67).

Предупреждения: У.Гарсия, 15. Камавинга, 28.

Судья: Сото Градо.

27 октября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

«Бетис» — «Валенсия» — 4:1

Голы: Борха Иглесиас, 14 (пен), 30, Пеццела, 61, Хуанми, 68 – Габриэл Паулиста, 39.

«Бетис»: Браво, Виктор Руис, Монтойя, Пеццела, Алекс Морено, Каналес, Фекир (Хоакин, 73), Виллиам Карвалью (Виллиан Жозе, 84), Родригес (Гуардадо, 63), Хуанми (Руибаль, 73), Борха Иглесиас (Р.Гонсалес, 84).

«Валенсия»: Силлессен, Васс (Рачич, 76), Фулькье, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста (Диакаби, 45+3), Гильямон, Альдерете, Васкес (Муса, 60), Гонсалу Гедеш (Вальехо, 76), Дуро (Элдер Кошта, 60), Маркос Андре.

Предупреждения: Альдерете, 12. Виктор Руис, 37. Гильямон, 49. Родригес, 54. Гонсалу Гедеш, 70. Фулькье, 73. Вальехо, 78.

Судья: Диас де Мера Эскудерос.

27 октября. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».

Источник — Sport.ua

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