Нулевая галактика. Мадридский Реал не сумел забить Осасуне

В матче 11-го тура чемпионата Испании «Реал» и «Осасуна» сыграли вничью (0:0). Хозяева поля не сумели распечатать ворота соперника.
В дуругом матче игрового дня «Бетис» обыграл «Валенсию» (4:1). Дубль у победителей сделал Борха Иглесиас.
Ла Лига. 11-й тур
«Реал» — «Осасуна» — 0:0
«Реал»: Куртуа, Алаба, Карвахаль (Марсело, 69), Менди (Азар, 69), Эдер Милитао, Кроос, Каземиро, Камавинга (Родриго, 46), Бензема, Асенсио (Васкес, 69), Винисиус Жуниор.
«Осасуна»: Эррера, У.Гарсия, Дав.Гарсия, Видаль, Санчес, Крус, Торро, Монкайола (Ойер, 89), Кике Гарсия (Барберо, 89), Авила (Брашанац, 67), Мартинес (Р.Гарсия, 67).
Предупреждения: У.Гарсия, 15. Камавинга, 28.
Судья: Сото Градо.
27 октября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».
«Бетис» — «Валенсия» — 4:1
Голы: Борха Иглесиас, 14 (пен), 30, Пеццела, 61, Хуанми, 68 – Габриэл Паулиста, 39.
«Бетис»: Браво, Виктор Руис, Монтойя, Пеццела, Алекс Морено, Каналес, Фекир (Хоакин, 73), Виллиам Карвалью (Виллиан Жозе, 84), Родригес (Гуардадо, 63), Хуанми (Руибаль, 73), Борха Иглесиас (Р.Гонсалес, 84).
«Валенсия»: Силлессен, Васс (Рачич, 76), Фулькье, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста (Диакаби, 45+3), Гильямон, Альдерете, Васкес (Муса, 60), Гонсалу Гедеш (Вальехо, 76), Дуро (Элдер Кошта, 60), Маркос Андре.
Предупреждения: Альдерете, 12. Виктор Руис, 37. Гильямон, 49. Родригес, 54. Гонсалу Гедеш, 70. Фулькье, 73. Вальехо, 78.
Судья: Диас де Мера Эскудерос.
27 октября. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».
Источник — Sport.ua
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