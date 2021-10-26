Защитник МЮ: «Можно сказать, что мы ждали такого разгрома от Ливерпуля»

Люк Шоу ожидал подобной неудачи

  • 26.10.2021 09:48
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Защитник МЮ: «Можно сказать, что мы ждали такого разгрома от Ливерпуля»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Основной защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу оценил поражение 0:5 в матче АПЛ против «Ливерпуля».

«Нужно в зеркало на себя посмотреть. Конечно, у нас есть тактика, есть указания тренера, но иногда соперникам против нас просто слишком легко играется. Как можно за первые 5 минут матча дать сопернику трижды хорошие шансы в своей штрафной? Можно сказать, что мы ожидали такого разгромного результата».

«В некоторых матчах недавно мы выигрывали, но сами понимали, что не были лучшими на поле. Это чувствовалось в раздевалке. Такое поражение очень бьет по тебе», - сказал Шоу.

Поражение стало крупнейшим для МЮ на своем поле в АПЛ.

Источник — talkSPORT

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