«Успокоиться и собраться». Беседин дал совет Супряге

Игрок считает, что все дело в психологии

  • 26.10.2021 09:11
  • 1040 просмотров
  • 3 комментария
«Успокоиться и собраться». Беседин дал совет Супряге
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард «Динамо» Артем Беседин оценил проблемы молодого нападающего Владислава Супряги, который в нынешнем сезоне еще не забивал.

«Я считаю, что Супряге нужно в психологическом плане подняться. Если долго не забиваешь, то может бардак твориться. Нельзя психологии дать тебя победить. Один забить гол - и идти дальше. Успокоиться, собраться и показать уровень».

«Супряга - хороший футболист, хорошие качества у него. Ему только с психологической стороны пересмотреть отношение», - считает Беседин.

Ранее Супрягу критиковал тренер Мирча Луческу.

Источник — Sportarena

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ирина Волошкевич
    online
    Ирина Волошкевич, 26.10.2021 09:47
    0
    Парню всего 21 год, а вид у него как у обреченного на вечные муки грешника. Боюсь даже представить, что чувствует парень, если даже у меня руки-ноги опускаются при виде его действий на поле! Покер-фейс держать и истерики не закатывать - этого недостаточно! Нужно искать такую мотивацию, чтобы глаза горели, а ноги сами бежали! Срочно к психотерапевту, срочно!!! Или, хотя бы, к Гармашу! Правда, с воспитанием Хачериди и он не справился...
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    turist86
    turist86, 26.10.2021 09:38
    0
    Друг мой, футболист, учил: "Не бойся
    Он к таким партнерам не привык
    Ты за тылы и центр не беспокойся
    А играй по краю - напрямик!"
    Ну, я налег на бег, на стометровки
    Я в бане вес согнал, отлично сплю
    Были по хоккею тренировки
    Ну, в общем, после этой подготовки
    Да я его без мата задавлю!
    https://www.youtube.com/watch?v=pkytLfmdETc Высоцкий - Честь шахматной короны. Подготовка.
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    доцент
    online
    доцент, 26.10.2021 09:30
    -3
    Успокойся собери вещи и беги с этого болота ...
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