«Успокоиться и собраться». Беседин дал совет Супряге

Форвард «Динамо» Артем Беседин оценил проблемы молодого нападающего Владислава Супряги, который в нынешнем сезоне еще не забивал.

«Я считаю, что Супряге нужно в психологическом плане подняться. Если долго не забиваешь, то может бардак твориться. Нельзя психологии дать тебя победить. Один забить гол - и идти дальше. Успокоиться, собраться и показать уровень».

«Супряга - хороший футболист, хорошие качества у него. Ему только с психологической стороны пересмотреть отношение», - считает Беседин.

Ранее Супрягу критиковал тренер Мирча Луческу.