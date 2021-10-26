«Успокоиться и собраться». Беседин дал совет Супряге

Форвард «Динамо» Артем Беседин оценил проблемы молодого нападающего Владислава Супряги, который в нынешнем сезоне еще не забивал.
«Я считаю, что Супряге нужно в психологическом плане подняться. Если долго не забиваешь, то может бардак твориться. Нельзя психологии дать тебя победить. Один забить гол - и идти дальше. Успокоиться, собраться и показать уровень».
«Супряга - хороший футболист, хорошие качества у него. Ему только с психологической стороны пересмотреть отношение», - считает Беседин.
Источник — Sportarena
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Он к таким партнерам не привык
Ты за тылы и центр не беспокойся
А играй по краю - напрямик!"
Ну, я налег на бег, на стометровки
Я в бане вес согнал, отлично сплю
Были по хоккею тренировки
Ну, в общем, после этой подготовки
Да я его без мата задавлю!
https://www.youtube.com/watch?v=pkytLfmdETc Высоцкий - Честь шахматной короны. Подготовка.
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