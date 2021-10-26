Илья БЛИЗНЮК: «Днепр-1 не создал проблем Динамо»

Киевская команда была на удивление свежей, считает специалист

  • 26.10.2021 05:33
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Илья БЛИЗНЮК: «Днепр-1 не создал проблем Динамо»
© ФК Динамо Киев

Бывший игрок сборной Украины Илья Близнюк поделился мнением о победе киевского «Динамо» над «Днепром-1» (2:0) в поединке 12-го тура УПЛ.

«Днепряне решили сыграть по схеме 5-3-2 и даже не выбегать в контратаки. Как минимум дважды у гостей были моменты, когда они могли быстро выдвинуться к воротам Бущана, но не стали этого делать и затормозили атаку, отдав мяч назад. В целом, «Днепр-1» не создал динамовцам проблем, и замены Йовичевича ничего не изменили.

Луческу провел ожидаемую ротацию и сделал в этом матче эффективные замены, что помогло оформить нужный результат. Отличный мяч забил Цыганков, а затем точку поставил Гармаш — после этого игра была сделана. «Днепр-1» был очень тяжелым и оставил Довбика на голодном пайке, а «Динамо» было на удивление свежим», — считает Близнюк.

Источник — zbirna.com

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