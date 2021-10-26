Илья БЛИЗНЮК: «Шахтер был тяжелым, у него могли быть проблемы»

Бывший футболист сборной Украины Илья Близнюк поделился мнением о победе «Шахтера» над «Ворсклой» (2:0) в поединке 12-го тура УПЛ.

«Шахтеру» стало проще добывать победу после удаления Тилля. Этот момент стал ключевым. Не знаю, стоило удалять футболиста «Ворсклы» или нет — об этом эпизоде говорят разное… Но я уверен — в равных составах была бы другая игра. «Шахтер» был тяжелым, и у него могли быть проблемы.

Однако «горняки» выиграли, и вверху турнирной таблицы сохранилась интрига. Важно, что в поединках с лидерами остальные команды УПЛ хотят отобрать очки, стараются создавать и забивать. Что касается «Шахтера», то стиль де Дзерби, конечно, виден. Игра «горняков» изменилась — стало больше контроля мяча, но вот завершение атак хромает. Думаю, что тренерский штаб «горняков» знает, над чем еще предстоит поработать», — сказал Близнюк.