Ньюкаслу придется постараться, чтобы заполучить тен Хага

Нидерландский специалист не собирается покидать «Аякс»

  • 26.10.2021 02:51
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  • 1 комментарий
Ньюкаслу придется постараться, чтобы заполучить тен Хага
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английскому «Ньюкаслу» придется сделать «экстраординарное» предложение, чтобы заполучить в качестве главного тренера 51-летнего наставника нидерландского «Аякса» Эрика тен Хага.

«Сороки» продолжают поиски нового тренера после увольнения Стива Брюса. Ранее сообщалось, что главным кандидатом на этот пост является бывший наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека.

Сам тен Хаг не стремится покидать «Аякс», который он возглавляет с 2017 года. Ранее специалист работал в «Твенте», ПСВ, «Гоу Эхед Иглс», второй команде «Баварии» и «Утрехте».

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(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Canadian_stallion
    Canadian_stallion, 26.10.2021 03:42
    0
    У фонсеки отлично работает агент! Он уже в пяти клубах!
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