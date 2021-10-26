Ньюкаслу придется постараться, чтобы заполучить тен Хага

Английскому «Ньюкаслу» придется сделать «экстраординарное» предложение, чтобы заполучить в качестве главного тренера 51-летнего наставника нидерландского «Аякса» Эрика тен Хага.

«Сороки» продолжают поиски нового тренера после увольнения Стива Брюса. Ранее сообщалось, что главным кандидатом на этот пост является бывший наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека.

Сам тен Хаг не стремится покидать «Аякс», который он возглавляет с 2017 года. Ранее специалист работал в «Твенте», ПСВ, «Гоу Эхед Иглс», второй команде «Баварии» и «Утрехте».