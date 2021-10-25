Сегодня, 25 октября «Оболонь» в 15-м туре Первой лиги дома уверенно обыграла «Агробизнес» - 3:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Щебетун (Оболонь).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Николай Когут (Агробизнес).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Матяж (Оболонь).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Павел Лукьянчук (Оболонь).
Источник — Sport.ua
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