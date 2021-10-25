Первая лига. Оболонь выиграла и поднялась в топ-3

В матче 15-го тура Первой лиги Оболонь на своем поле сумела обырать Агробизнес со счетом 3:1.
Киевская команда набрала 27 очков и поднялась на 3-е место, опередив Альянс, который уступил в двух последних встречах.
В другой встрече Горняк-Спорт обыграл ВПК-Агро.
Первая лига. 15-й тур
ВПК-Агро - Горняк-Спорт 1:2
Голы: Коберидзе, 90 - Мильченко, 10, Яворский, 60
Оболонь - Агробизнес 3:1
Голы: Лукьянчук, 8, Матяж, 75, Щебетун, 90+5 - Когут, 76
Источник — Sport.ua
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