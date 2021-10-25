15-й тур
Оболонь
3 : 1
Агробизнес
25.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Первая лига. Оболонь выиграла и поднялась в топ-3

Киевская команда уже в топ-3

  • 25.10.2021 20:27
  • 437 просмотров
  • 1 комментарий
Первая лига. Оболонь выиграла и поднялась в топ-3
© obolonfc

В матче 15-го тура Первой лиги Оболонь на своем поле сумела обырать Агробизнес со счетом 3:1.

Киевская команда набрала 27 очков и поднялась на 3-е место, опередив Альянс, который уступил в двух последних встречах.

В другой встрече Горняк-Спорт обыграл ВПК-Агро.

Первая лига. 15-й тур

ВПК-Агро - Горняк-Спорт 1:2
Голы: Коберидзе, 90 - Мильченко, 10, Яворский, 60

Оболонь - Агробизнес 3:1
Голы: Лукьянчук, 8, Матяж, 75, Щебетун, 90+5 - Когут, 76

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ~@~
    online
    ~@~, 25.10.2021 21:09
    0
    Наконец то очухались.
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