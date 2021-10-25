Тренер Гента назвал главную проблему Безуса

Главный тренер «Гента» Хейн Ванхазебрук оценил игру форварда команды Романа Безуса, который вчера забил в ворота «Генка» (победы 3:0):

«Нет, это не была лучшая версия Романа Безуса, но я доволен его игрой. Он придает команде много драйва и очень много работает. К тому же, он готов играть всегда.

Но его проблема остается прежней – он чередует фантастические вещи со странными действиями. Проблема в принятии правильных решений. Выбор решения на поле остается проблемой Безуса».