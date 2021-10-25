Тренер Гента назвал главную проблему Безуса

Хейн Ванхазебрук оценил игру украинского хавбека

  • 25.10.2021 20:53
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  • 1 комментарий
Тренер Гента назвал главную проблему Безуса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

Главный тренер «Гента» Хейн Ванхазебрук оценил игру форварда команды Романа Безуса, который вчера забил в ворота «Генка» (победы 3:0):

«Нет, это не была лучшая версия Романа Безуса, но я доволен его игрой. Он придает команде много драйва и очень много работает. К тому же, он готов играть всегда.

Но его проблема остается прежней – он чередует фантастические вещи со странными действиями. Проблема в принятии правильных решений. Выбор решения на поле остается проблемой Безуса».

Источник — Belgiumsoccer.be

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    samird
    samird, 25.10.2021 21:24
    0
    Это правда. Также нет приличной скорости. Поэтому Рома и в Динамо не заиграл. И вообще своей немалый потенциал до конца не раскрыл.
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