Источник: Холанд больше не сыграет в 2021 году

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Марко Розе отказался назвать точные сроки восстановления форварда команды Эрлинга Холанда.
При этом издание Bild сообщает, что, скорее всего, в 2021 году норвежский форвард на поле уже не выйдет. При самом оптимистичном раскладе игрок вернется в декабре, что фактически означает пропуск оставшихся трех туров группового этапа Лиги чемпионов.
Холанд уже пропустил матч Бундеслиги против «Арминии» (23 октября). У него рецидив травмы бедра.
В нынешнем сезоне на счету Холанда 13 голов и 4 ассиста в 10 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.
Источник — Bild
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