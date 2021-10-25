Источник: Холанд больше не сыграет в 2021 году

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Марко Розе отказался назвать точные сроки восстановления форварда команды Эрлинга Холанда.

При этом издание Bild сообщает, что, скорее всего, в 2021 году норвежский форвард на поле уже не выйдет. При самом оптимистичном раскладе игрок вернется в декабре, что фактически означает пропуск оставшихся трех туров группового этапа Лиги чемпионов.

Холанд уже пропустил матч Бундеслиги против «Арминии» (23 октября). У него рецидив травмы бедра.

В нынешнем сезоне на счету Холанда 13 голов и 4 ассиста в 10 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.