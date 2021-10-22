Большая потеря для Боруссии. Холанд пропустит несколько недель из-за травмы

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Марко Розе рассказал о мышечной травме форварда Эрлинга Холанда.
«Холанд не сыграет с «Арминией» (23 октября- прим.). Он будет отсутствовать несколько недель из-за травмы сгибателя бедра», – сказал тренер.
Также в лазарет после матча с «Аяксом» (0:4) в Лиге чемпионов попали защитники Тома Менье и Нико Шульц. Сроки их возвращения не уточняются.
Отметим, что 21-летний норвежец забил 9 голов в 6 матчах Бундеслиги в этом сезоне.
Источник — ФК Боруссия Дортмунд
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