Большая потеря для Боруссии. Холанд пропустит несколько недель из-за травмы

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Марко Розе рассказал о мышечной травме форварда Эрлинга Холанда.



«Холанд не сыграет с «Арминией» (23 октября- прим.). Он будет отсутствовать несколько недель из-за травмы сгибателя бедра», – сказал тренер.



Также в лазарет после матча с «Аяксом» (0:4) в Лиге чемпионов попали защитники Тома Менье и Нико Шульц. Сроки их возвращения не уточняются.



Отметим, что 21-летний норвежец забил 9 голов в 6 матчах Бундеслиги в этом сезоне.