Большая потеря для Боруссии. Холанд пропустит несколько недель из-за травмы

Об этом сообщил главный тренер дортмундского клуба

  • 22.10.2021 16:42
  • 186 просмотров
  • 0 комментариев
Большая потеря для Боруссии. Холанд пропустит несколько недель из-за травмы
© ФК Боруссия Дортмунд. Эрлинг Холанд

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Марко Розе рассказал о мышечной травме форварда Эрлинга Холанда.
 
«Холанд не сыграет с «Арминией» (23 октября- прим.). Он будет отсутствовать несколько недель из-за травмы сгибателя бедра», – сказал тренер.
 
Также в лазарет после матча с «Аяксом» (0:4) в Лиге чемпионов попали защитники Тома Менье и Нико Шульц. Сроки их возвращения не уточняются.
 
Отметим, что 21-летний норвежец забил 9 голов в 6 матчах Бундеслиги в этом сезоне. 

Источник — ФК Боруссия Дортмунд

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности