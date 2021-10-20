Аякс – Боруссия Д – 4:0. Высокий полет в Амстердаме. Видео голов и обзор

Нидерландский «Аякс» победил немецкую «Боруссию» Дортмунд (4:0) в 3-м туре Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 3-й тур
«Аякс» Нидерланды – «Боруссия» Д (Германия) – 4:0
Голы: Ройс, 11 (автогол), Блинд, 25, Антони, 57, Алле, 72.
ГОЛ! 1:0. Ройс, 11 мин (автогол)
ГОЛ! 2:0. Блинд, 25 мин.
ГОЛ! 3:0. Антони, 57 мин.
ГОЛ! 4:0. Алле, 72 мин.
События матча
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Аякс).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Антони (Аякс).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Дейли Блинд (Аякс).
|12'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Марко Ройс (Боруссия Д).
Источник — Sport.ua
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