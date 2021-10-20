Аякс
4 : 0
Боруссия Д
19.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Аякс – Боруссия Д – 4:0. Высокий полет в Амстердаме. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

  • 20.10.2021 03:20
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Аякс – Боруссия Д – 4:0. Высокий полет в Амстердаме. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нидерландский «Аякс» победил немецкую «Боруссию» Дортмунд (4:0) в 3-м туре Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 3-й тур

«Аякс» Нидерланды – «Боруссия» Д (Германия) – 4:0

Голы: Ройс, 11 (автогол), Блинд, 25, Антони, 57, Алле, 72.

ГОЛ! 1:0. Ройс, 11 мин (автогол)

ГОЛ! 2:0. Блинд, 25 мин.

ГОЛ! 3:0. Антони, 57 мин.

ГОЛ! 4:0. Алле, 72 мин.

События матча
72' ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Аякс).
57' ГОЛ ! Мяч забил Антони (Аякс).
25' ГОЛ ! Мяч забил Дейли Блинд (Аякс).
12' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Марко Ройс (Боруссия Д).

Источник — Sport.ua

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