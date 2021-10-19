Холанда не было видно. Аякс отгрузил 4 мяча дортмундской Боруссии

19 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов.
В матче лидеров группы C «Аякс» разгромил «Боруссию» Д со счетом 4:0. Теперь нидерландский клуб единолично возглавил турнирную таблицу (9 очков из 9).
За гостей играл знаменитый форвард Эрлинг Холанд, но он не сумел отметиться ни одним результативным действием.
Лига чемпионов
Группа C. 3-й тур
«Аякс» (Нидерланды) – «Боруссия» Дортмунд (Германия) – 4:0
Голы: Ройс, 11 (автогол), Блинд, 25, Антони, 57, Алле, 72.
«Аякс»: Пасвер, Блинд, Мазрауи (Ренс, 83), Мартинес, Тимбер, Альварес, Гравенберх, Тадич, Бергхайс (Классен, 69), Алле (Дарами, 83), Антони (Нерес, 76).
«Боруссия» Д: Кобель, Хуммельс (Понграчич, 79), Шульц (Эмре Джан, 46), Менье (Вольф, 79), Аканджи, Витсель, Ройс, Брандт (Кнауфф, 88), Беллингем, Холанн, Мален (Азар, 53).
Предупреждения: Альварес, 33. Витсель, 41. Тимбер, 90+2.
Судья: Хиль Мансано (Испания).
19 октября. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».
Источник — Sport.ua
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