Аякс
4 : 0
Боруссия Д
19.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Холанда не было видно. Аякс отгрузил 4 мяча дортмундской Боруссии

19 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов

  • 19.10.2021 23:57
  • 618 просмотров
  • 4 комментария
Холанда не было видно. Аякс отгрузил 4 мяча дортмундской Боруссии
© Getty Images/Global Images Ukraine

19 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов. 

В матче лидеров группы C «Аякс» разгромил «Боруссию» Д со счетом 4:0. Теперь нидерландский клуб единолично возглавил турнирную таблицу (9 очков из 9).

За гостей играл знаменитый форвард Эрлинг Холанд, но он не сумел отметиться ни одним результативным действием.

Лига чемпионов

Группа C. 3-й тур

«Аякс» (Нидерланды) – «Боруссия» Дортмунд (Германия) – 4:0

Голы: Ройс, 11 (автогол), Блинд, 25, Антони, 57, Алле, 72.

«Аякс»: Пасвер, Блинд, Мазрауи (Ренс, 83), Мартинес, Тимбер, Альварес, Гравенберх, Тадич, Бергхайс (Классен, 69), Алле (Дарами, 83), Антони (Нерес, 76).

«Боруссия» Д: Кобель, Хуммельс (Понграчич, 79), Шульц (Эмре Джан, 46), Менье (Вольф, 79), Аканджи, Витсель, Ройс, Брандт (Кнауфф, 88), Беллингем, Холанн, Мален (Азар, 53).

Предупреждения: Альварес, 33. Витсель, 41. Тимбер, 90+2.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

19 октября. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    konstantinpraha
    konstantinpraha, 20.10.2021 01:01
    +1
    Вот так молодость и желание бьет все на своем пути. Жаль, что Аяксу не достались гранды типо Барсы, Баварии, Реала или ПСЖ
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    Name Surname
    Name Surname, 20.10.2021 00:19
    +1
    чтото аякс не нашутку разошелся. походу опять феерия будет от них.
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    andre_lui
    online
    andre_lui, 20.10.2021 01:09
    0
    konstantinpraha, 20.10.2021 01:01
    Вот так молодость и желание бьет все на своем пути. Жаль, что Аяксу не достались гранды типо Барсы, Баварии, Реала или ПСЖ
    Сеня, лучше б ты упал вместо меня....Ничего еще достанутся, в плейофф
    Ссылка
    andre_lui
    online
    andre_lui, 20.10.2021 00:55
    0
    Туристы из Дортмунда, а Аякс опять великий!
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