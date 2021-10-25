Александрия рассказала о сроках восстановления Ковальца

Клуб УПЛ «Александрия» рассказал о том, что восстановление ключевого полузащитника Кирилла Ковальца после травмы колена займет от 4-х до 6-ти месяцев.
Игрок получил повреждение в матче УПЛ против «Ворсклы».
Кроме того, клуб сообщил о серьезной травме колена защитника Тимура Стецкова, а также о восстановлении Владимира Одарюка и Сергея Гриня.
Одарюк вернется в игру через 2-3 недели, а вот возвращение Гриня может затянуться до 6-ти месяцев.
Источник — ФК Александрия
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