Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Мой самый темный день во главе МЮ. Но я верю в себя»

Наставник не собирается покидать команду

  • 25.10.2021 18:11
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Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Мой самый темный день во главе МЮ. Но я верю в себя»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Несмотря на поражение 0:5 в матче АПЛ против «Ливерпуля», тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер намерен продолжать работу.

«Сложно что-то сказать. Это мой самый темный день во главе команды. Мы на дне, и это моя ответственность. У нас в прошлом сезоне было поражение от «Тоттенхэма» 1:6, но нынешняя неудача намного хуже».

«Я верю в нашу команду и верю в себя. Про увольнение ничего не слышал, так что продолжаем работу», - сказал Сульшер.

Поражение стало крупнейшим домашним для МЮ в АПЛ.

Источник — BBC

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