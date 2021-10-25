Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Мой самый темный день во главе МЮ. Но я верю в себя»

Несмотря на поражение 0:5 в матче АПЛ против «Ливерпуля», тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер намерен продолжать работу.

«Сложно что-то сказать. Это мой самый темный день во главе команды. Мы на дне, и это моя ответственность. У нас в прошлом сезоне было поражение от «Тоттенхэма» 1:6, но нынешняя неудача намного хуже».

«Я верю в нашу команду и верю в себя. Про увольнение ничего не слышал, так что продолжаем работу», - сказал Сульшер.

Поражение стало крупнейшим домашним для МЮ в АПЛ.