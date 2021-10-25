Дембеле вскоре вернется на поле

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле близок к возвращению на поле.
Как сообщает Sport.es, французский форвард занимается в общей группе «Барселоны» и близок к возвращению на поле.
Отмечается, что игрока поберегут в ближайшем матче Ла Лиги с «Райо Вальекано», который пройдет 27 октября.
Ожидается, что футболист попадет в заявку «Барселоны» на матчи с «Алавесом» (30 октября) и киевским «Динамо» (2 ноября).
У Дембеле была диагностирована травма бедра правой ноги. В июле футболист перенес операцию.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет подписать Дембеле.
Источник — Sport.es
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