Дембеле вскоре вернется на поле

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле близок к возвращению на поле.

Как сообщает Sport.es, французский форвард занимается в общей группе «Барселоны» и близок к возвращению на поле.

Отмечается, что игрока поберегут в ближайшем матче Ла Лиги с «Райо Вальекано», который пройдет 27 октября.

Ожидается, что футболист попадет в заявку «Барселоны» на матчи с «Алавесом» (30 октября) и киевским «Динамо» (2 ноября).

У Дембеле была диагностирована травма бедра правой ноги. В июле футболист перенес операцию.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет подписать Дембеле.