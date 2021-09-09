Ювентус интересуется форвардом Барселоны

Усман Дембеле может покинуть каталонский клуб свободным агентом

  • 09.09.2021 22:06
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Ювентус интересуется форвардом Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

«Ювентус» проявляет интерес к форварду «Барселоны» Усмана Дембеле. Туринский клуб хочет подписать француза свободным агентом летом 2022 года.

Сам Дембеле не торопится подписывать новое соглашение с «Барселоной», хотя каталонцы настаивают на подписании нового контракта.

В прошлом сезоне 24-летний Дембеле провел за «Барселону» 44 матчах во всех турнирах. В них форвард отличился 11 голами и 5 ассистами.

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Источник — Calciomercato

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