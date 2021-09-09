Ювентус интересуется форвардом Барселоны

«Ювентус» проявляет интерес к форварду «Барселоны» Усмана Дембеле. Туринский клуб хочет подписать француза свободным агентом летом 2022 года.

Сам Дембеле не торопится подписывать новое соглашение с «Барселоной», хотя каталонцы настаивают на подписании нового контракта.

В прошлом сезоне 24-летний Дембеле провел за «Барселону» 44 матчах во всех турнирах. В них форвард отличился 11 голами и 5 ассистами.