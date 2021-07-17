Барселона заставляет Дембеле продлить контракт

24-летнему форварду угрожают лишением игровой практики до конца действующего соглашения

  • 17.07.2021 10:20
  • 598 просмотров
  • 2 комментария
Барселона заставляет Дембеле продлить контракт
© Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Каталонская «Барселона» заставляет французского нападающего Усмана Дембеле продлить контракт.

По данным источника, в случае отказа каталонцы угрожают Дембеле оставить его вне заявки команды, когда он восстановится после перенесенной в июне операции.

Действующее соглашение 24-летнего форварда с «Барселоной» рассчитано до лета 2022 года.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Дембеле провел 30 поединков, в которых забил 6 мячей и сделал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что Дембеле пропустит четыре месяца из-за травмы, полученной во время Евро-2020.

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Источник — Sport.es

(5 голосов)

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Комментарии
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 17.07.2021 11:07
    -1
    сильная Барселона - слабая Аргентина
    сильная Аргентина (одна из трех лучших на отрезке в своей истории за последние лет 30-35) - слабая Барса (условные топ-10 УЕФА) ... видать Лео не выиграет Копу и ЛЧ или ЛЧ и ЧМ в одном календарном году/сезоне ...
    Ссылка
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 17.07.2021 10:59
    0
    Міста-господарі фіналів Ліги чемпіонів
    2022 – Санкт-Петербург (Росія)
    2023 – Стамбул (Туреччина)
    2024 – Лондон (Англія)
    2025 – Мюнхен (Німеччина)
    сломает свою традицию больше_чем_клуб брать уши только в Европейских Столицах, но для камбэка Уэмбли вдруг что подойдет))))
    Ссылка
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 17.07.2021 10:59
    0
    Міста-господарі фіналів Ліги чемпіонів
    2022 – Санкт-Петербург (Росія)
    2023 – Стамбул (Туреччина)
    2024 – Лондон (Англія)
    2025 – Мюнхен (Німеччина)
    сломает свою традицию больше_чем_клуб брать уши только в Европейских Столицах, но для камбэка Уэмбли вдруг что подойдет))))
    Ссылка
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