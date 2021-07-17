Барселона заставляет Дембеле продлить контракт

Каталонская «Барселона» заставляет французского нападающего Усмана Дембеле продлить контракт.
По данным источника, в случае отказа каталонцы угрожают Дембеле оставить его вне заявки команды, когда он восстановится после перенесенной в июне операции.
Действующее соглашение 24-летнего форварда с «Барселоной» рассчитано до лета 2022 года.
В прошлом сезоне чемпионата Испании Дембеле провел 30 поединков, в которых забил 6 мячей и сделал 3 ассиста.
Ранее сообщалось, что Дембеле пропустит четыре месяца из-за травмы, полученной во время Евро-2020.
Источник — Sport.es
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сильная Аргентина (одна из трех лучших на отрезке в своей истории за последние лет 30-35) - слабая Барса (условные топ-10 УЕФА) ... видать Лео не выиграет Копу и ЛЧ или ЛЧ и ЧМ в одном календарном году/сезоне ...
2022 – Санкт-Петербург (Росія)
2023 – Стамбул (Туреччина)
2024 – Лондон (Англія)
2025 – Мюнхен (Німеччина)
сломает свою традицию больше_чем_клуб брать уши только в Европейских Столицах, но для камбэка Уэмбли вдруг что подойдет))))
2022 – Санкт-Петербург (Росія)
2023 – Стамбул (Туреччина)
2024 – Лондон (Англія)
2025 – Мюнхен (Німеччина)
сломает свою традицию больше_чем_клуб брать уши только в Европейских Столицах, но для камбэка Уэмбли вдруг что подойдет))))
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