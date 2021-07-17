Барселона заставляет Дембеле продлить контракт

Каталонская «Барселона» заставляет французского нападающего Усмана Дембеле продлить контракт.

По данным источника, в случае отказа каталонцы угрожают Дембеле оставить его вне заявки команды, когда он восстановится после перенесенной в июне операции.

Действующее соглашение 24-летнего форварда с «Барселоной» рассчитано до лета 2022 года.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Дембеле провел 30 поединков, в которых забил 6 мячей и сделал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что Дембеле пропустит четыре месяца из-за травмы, полученной во время Евро-2020.