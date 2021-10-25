Юрий БАКАЛОВ: «Эта беда нас не обошла, есть тяжело заболевшие игроки»

В ЛНЗ массовая вспышка коронавируса

  • 25.10.2021 17:00
  • 950 просмотров
  • 3 комментария
Юрий БАКАЛОВ: «Эта беда нас не обошла, есть тяжело заболевшие игроки»
© FootBoom. Юрий Бакалов

Главный тренер черкасского клуба ЛНЗ Юрий Бакалов поделился последними новостями из стана своей команды, внутри которой произошла вспышка коронавируса.

«Двенадцать футболистов и пять человек из персонала заражены, в том числе и я. Чувствую себя нормально. Дай Бог, чтобы не было осложнений.

Есть у нас и случаи с осложнениями. У одного массажиста плохое состояние. Есть и тяжело заболевшие футболисты, к сожалению. Боремся. Эта беда нас не обошла. Люди потихоньку выздоравливают и восстанавливаются.

Полной информации у нас нет. Будем проводить дополнительное тестирование на этой неделе. Завтра или послезавтра. И тогда будет полная ясность кто в каком состоянии», — сказал Бакалов. 

Отметим, что из-за массового заражения коронавирусом в ЛНЗ матч 1/8 Кубка Украины против «Днепра-1», который был запланирован на 28 октября, перенесен на неопределенный срок.

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
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    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 25.10.2021 17:40
    0
    Это беспредел, переносить такие матчи. Это тоже самое что у всей команды алкогольное отравление, вчера бухали, переносите матч. Кто им виноват?
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    Вячеслав Круссер
    Вячеслав Круссер, 25.10.2021 17:21
    0
    Почему игроки и персонал не вакцинированы?
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    Yass
    Yass, 25.10.2021 17:37
    -1
    Если игроки не вакцинированы, я бы влепил технарь
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