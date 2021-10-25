Юрий БАКАЛОВ: «Эта беда нас не обошла, есть тяжело заболевшие игроки»

Главный тренер черкасского клуба ЛНЗ Юрий Бакалов поделился последними новостями из стана своей команды, внутри которой произошла вспышка коронавируса.

«Двенадцать футболистов и пять человек из персонала заражены, в том числе и я. Чувствую себя нормально. Дай Бог, чтобы не было осложнений.

Есть у нас и случаи с осложнениями. У одного массажиста плохое состояние. Есть и тяжело заболевшие футболисты, к сожалению. Боремся. Эта беда нас не обошла. Люди потихоньку выздоравливают и восстанавливаются.

Полной информации у нас нет. Будем проводить дополнительное тестирование на этой неделе. Завтра или послезавтра. И тогда будет полная ясность кто в каком состоянии», — сказал Бакалов.

Отметим, что из-за массового заражения коронавирусом в ЛНЗ матч 1/8 Кубка Украины против «Днепра-1», который был запланирован на 28 октября, перенесен на неопределенный срок.