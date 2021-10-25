Восстановление капитана Львова затягивается

Легионер ФК «Львов» из Люксембурга Энес Махмутович не может помочь команде уже в трех календарных матчах подряд.

Как сообщает источник, капитана «горожан» беспокоит мышечная травма и после возвращения из расположения сборной Люксембурга он тренируется по индивидуальной программе.

Скорее всего, в поединке 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины с «Альянсом» Энес сыграть не сможет и в лучшем случае попадет в заявку на поединок 13-го тура чемпионата УПЛ — с «Колосом», который состоится 31 октября в Ковалевке.