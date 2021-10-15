Защитник сборной Люксембурга не поможет Львову в матче с Динамо

Энес Махмутович пропустит поединок

  • 15.10.2021 15:53
  • 147 просмотров
  • 1 комментарий
Защитник сборной Люксембурга не поможет Львову в матче с Динамо
© ПФК Львов

16 октября «Львов» в очередном туре чемпионата УПЛ будет принимать «Динамо».

На сегодняшней тренировке «горожан» не было одного из лидеров команды – защитника Энеса Махмутовича. Он вызывался в сборную Люксембурга на октябрьские матчи отборочного цикла чемпионата мира-2022, однако не попадал даже в заявку. Скорее всего, из-за болей в бедре, что не позволило легионеру участвовать и в последних поединках «Львова».

Тем временем, «горожане» усилились 29-летним центральным защитником из румынского «Арджеша» Михаем Лекой, рост которого 192 сантиметра, а популярный немецкий портал Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро. Есть в активе Михая и выступления в составе молодежной сборной Румынии.

Поскольку еще один центральный защитник львовян – Александр Романчук – дисквалифицирован, то можно предположить, что уже завтра состоится дебют румынского легионера в матче с «Динамо».

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    zepofriends
    online
    zepofriends, 15.10.2021 16:09
    -1
    надеюсь в составе бандеровцев есть бывший динамовец
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