Артем ФЕДЕЦКИЙ: «За победу над Динамо Ахметов заплатил 500 тысяч»

Артем Федецкий вспомнил историю, как «Шахтер» стимулировал «Карпаты» в поединке против «Динамо».

«Мы играли с запорожским «Металлургом, тогда еще помню Макс Коваль стоял в воротах. Мы с Тлумаком в комнате. Звонит телефон буквально за два часа до матча. Смотрю: «Приемная Рината Ахметова». Девочка спрашивает: «Артем, добрый день! С вами хочет поговорить Ринат Леонидович Ахметов. Вы не заняты?». Я говорю: «Конечно, свободен».

Ринат Леонидович спросил, как дела. Он очень футбольный человек, всегда, когда у меня были какие-то проблемы, звонил, интересовался. Он говорит: «Следующий тур вы играете с «Динамо». Нам нужна помощь «Карпат». Знаем, что во Львове любой команде трудно. Мы готовы поспособствовать». Тогда «Шахтер» был на два очка впереди, но оставалось 4-5 туров и впереди матч с «Динамо» в Киеве. Сумма была 500 000 долларов победа, 300 000 - ничья. Я хотел пошутить, говорю: «Ринат Леонидович, это за «Металлург»?». Он улыбается: «Нет, за «Динамо».

После матча я взял 300 тысяч, Тлумак - 200 и мы поехали делить. Кононов сказал: «Ребята, деньги ваши - делите». Тогда на базе все получили премиальные за победу над «Динамо», - сказал Федецкий на ютуб-канале «Прямая красная».

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