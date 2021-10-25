Минай усилится экс-игроком сборной Украины

28-летний полузащитник Сергей Мякушко близок к переходу в «Минай».

Источник утверждает, что закарпатский клуб подписал годичный контракт с экс-игроком национальной сборной Украины. Однако «Минай» еще не получил необходимые трансферные документы от предыдущего клуба полузащитника — польского «Подбескидзе», то они не могут дозаявить его для выступлений в чемпионате УПЛ.

Напомним, что в активе футболиста есть выступления за «Динамо», «Ворсклу», «Карпаты» и испанский «Алькоркон». Также он провел 21 матч за ужгородскую «Говерлу», в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов.

В составе национальной сборной Украины Мякушко провел один поединок, в 2017 году приняв участие в товарищеском матче сине-желтых против команды Словакии.

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