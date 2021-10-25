Академия Шахтера – вторая в Европе, выше только Аякс

На четвертом месте престижного рейтинга киевское «Динамо»

  • 25.10.2021 15:30
  • 2040 просмотров
  • 10 комментариев
Академия Шахтера – вторая в Европе, выше только Аякс
© ФК Шахтер Донецк

Академия «Шахтера» заняла второе место в рейтинге клубов CIES Football Observatory 2021. Рейтинг включает клубы, которые подготовили наибольшее количество футболистов, играющих в 31 высшем дивизионе стран-членов УЕФА.

На первом месте рейтинга «Аякс», 81 воспитанник которого на данный момент выступает в европейских чемпионатах. «Шахтер» подготовил 75 игроков.

Отметим, что киевское «Динамо» в этом рейтинге занимает четвертое место, 70 игроков выступает в высших лигах.

Отметим, что гранды мирового футбола «Реал» и «Барселона» возглавляют список клубов, воспитанники которых играют в топ-5 европейских лигах.

 

Источник — CIES

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Kapitoshka
    Kapitoshka, 25.10.2021 15:47
    +6
    Почему в рейтинге нету упоминания об 75-ти отправленных декабристов в Мариуполь!?
    Ссылка
    Nordenus
    Nordenus, 25.10.2021 15:55 (изменен)
    +4
    Рейтинг условный, где все эти 70 футболистов играют по факту? Если они вообще играют! Ладно у Динамо полно своих воспитанников, большинство из них хотя бы играют. А у кротов что? Когда в основе один украинец на матчах еврокубков...
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 25.10.2021 16:10
    +3
    кто -то знает: где есть список игроков ???
    Ссылка
    Умник
    Умник, 25.10.2021 16:16
    +2
    New Zealander, 25.10.2021 16:02
    Это и не удивительно, ведь Шахтёр - это Топ-клуб. Причём самый молодой Топ-клуб в ЛЧ. Средний возраст игроков 22 года. Как станут чуть более опытнымы то будут покорять ЛЧ. Всё соперники будут дрожать.
    На данный момент очень сильно прогрессируют в Упл занимая очень высокое 16 место.
    Видна заточенность на атаку, компактность между линиями, голевое чутье и слаженность действий молодых игроков позволяют уже ощущать высокий уровень проффесионализма.
    Ссылка
    Умник
    Умник, 25.10.2021 16:13
    +2
    Толку?
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 25.10.2021 16:06
    +2
    Nordenus, 25.10.2021 15:55
    Рейтинг условный, где все эти 70 футболистов играют по факту? Если они вообще играют! Ладно у Динамо полно своих воспитанников, большинство из них хотя бы играют. А у кротов что? Когда в основе один украинец на матчах еврокубков...
    не один, а ДВА !!! - вратарь и защитник.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 25.10.2021 15:57
    +2
    Кстати, там есть рейтинг топ-5. И в нем нет ни Шахтера, ни Динамо. Уровень
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 25.10.2021 15:52
    +1
    А чего всего лишь 31 дивизион? Уверен, если бы взяли все 55 высших дивизионов УЕФА Шахтер с Динамо вообще победили бы
    Можно такой же рейтинг, только по топ-9? А то этот малоинформативный.
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 25.10.2021 16:02
    -5
    Это и не удивительно, ведь Шахтёр - это Топ-клуб. Причём самый молодой Топ-клуб в ЛЧ. Средний возраст игроков 22 года. Как станут чуть более опытнымы то будут покорять ЛЧ. Всё соперники будут дрожать.
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 25.10.2021 15:43
    -9
    Шубная академия ДКГ занимает позорное 4-е место
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности