Академия Шахтера – вторая в Европе, выше только Аякс

Академия «Шахтера» заняла второе место в рейтинге клубов CIES Football Observatory 2021. Рейтинг включает клубы, которые подготовили наибольшее количество футболистов, играющих в 31 высшем дивизионе стран-членов УЕФА.
На первом месте рейтинга «Аякс», 81 воспитанник которого на данный момент выступает в европейских чемпионатах. «Шахтер» подготовил 75 игроков.
Отметим, что киевское «Динамо» в этом рейтинге занимает четвертое место, 70 игроков выступает в высших лигах.
Отметим, что гранды мирового футбола «Реал» и «Барселона» возглавляют список клубов, воспитанники которых играют в топ-5 европейских лигах.
Источник — CIES
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видна заточенность на атаку, компактность между линиями, голевое чутье и слаженность действий молодых игроков позволяют уже ощущать высокий уровень проффесионализма.
Можно такой же рейтинг, только по топ-9? А то этот малоинформативный.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.