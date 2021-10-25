Академия Шахтера – вторая в Европе, выше только Аякс

Академия «Шахтера» заняла второе место в рейтинге клубов CIES Football Observatory 2021. Рейтинг включает клубы, которые подготовили наибольшее количество футболистов, играющих в 31 высшем дивизионе стран-членов УЕФА.

На первом месте рейтинга «Аякс», 81 воспитанник которого на данный момент выступает в европейских чемпионатах. «Шахтер» подготовил 75 игроков.

Отметим, что киевское «Динамо» в этом рейтинге занимает четвертое место, 70 игроков выступает в высших лигах.

Отметим, что гранды мирового футбола «Реал» и «Барселона» возглавляют список клубов, воспитанники которых играют в топ-5 европейских лигах.