Мирча Луческу опережает победный график Валерия Лобановского

Мирча Луческу одержал 30-ю победу в чемпионатах Украины в 38-м матче во главе «Динамо». Среди тренеров киевлян меньше игр на достижение этого рубежа понадобилось только Юрию Семину и столько же - 38 - Анатолию Демьяненко.
К слову, возглавляя «Шахтер», Луческу 16 лет назад установил рекорд УПЛ, отпраздновав 30-ю викторию в 34-м матче.
Количество матчей на первые 30 побед в УПЛ тренеров «Динамо»
|
Матч
|
Тренер
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
35-й
|
Юрий СЕМИН
|
12.04.2009
|
Черноморец (д)
|
3:1
|
38-й
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
28.10.2006
|
Харьков (г)
|
3:0
|
38-й
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
24.10.2021
|
Днепр-1 (д)
|
2:0
|
39-й
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
22.05.1998
|
ЦСКА (д)
|
4:0
|
39-й
|
Сергей РЕБРОВ
|
20.09.2015
|
Волынь (г)
|
2:0
|
40-й
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
03.08.2003
|
Днепр (д)
|
2:1
|
41-й
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
26.09.2010
|
Арсенал (д)
|
3:2
|
42-й
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
07.10.2018
|
Олимпик (д)
|
1:0
|
45-й
|
Йожеф САБО
|
17.09.1995
|
Кремень (г)
|
1:0
Сергей Цыба, Sport.ua
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