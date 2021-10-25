Мирча Луческу опережает победный график Валерия Лобановского

Румынский тренер отпраздновал 30-ю викторию в УПЛ во главе «Динамо»

  • 25.10.2021 15:14
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Мирча Луческу опережает победный график Валерия Лобановского
© ФК Динамо. Мирча Луческу

Мирча Луческу одержал 30-ю победу в чемпионатах Украины в 38-м матче во главе «Динамо». Среди тренеров киевлян меньше игр на достижение этого рубежа понадобилось только Юрию Семину и столько же - 38 - Анатолию Демьяненко.

К слову, возглавляя «Шахтер», Луческу 16 лет назад установил рекорд УПЛ, отпраздновав 30-ю викторию в 34-м матче.

Количество матчей на первые 30 побед в УПЛ тренеров «Динамо»

Матч

Тренер

Дата

Соперник

Счет

35-й

Юрий СЕМИН

12.04.2009

Черноморец (д)

3:1

38-й

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

28.10.2006

Харьков (г)

3:0

38-й

Мирча ЛУЧЕСКУ

24.10.2021

Днепр-1 (д)

2:0

39-й

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

22.05.1998

ЦСКА (д)

4:0

39-й

Сергей РЕБРОВ

20.09.2015

Волынь (г)

2:0

40-й

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

03.08.2003

Днепр (д)

2:1

41-й

Валерий ГАЗЗАЕВ

26.09.2010

Арсенал (д)

3:2

42-й

Александр ХАЦКЕВИЧ

07.10.2018

Олимпик (д)

1:0

45-й

Йожеф САБО

17.09.1995

Кремень (г)

1:0

Сергей Цыба, Sport.ua

(1 голос)

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