Мирча Луческу опережает победный график Валерия Лобановского

Мирча Луческу одержал 30-ю победу в чемпионатах Украины в 38-м матче во главе «Динамо». Среди тренеров киевлян меньше игр на достижение этого рубежа понадобилось только Юрию Семину и столько же - 38 - Анатолию Демьяненко.

К слову, возглавляя «Шахтер», Луческу 16 лет назад установил рекорд УПЛ, отпраздновав 30-ю викторию в 34-м матче.

Количество матчей на первые 30 побед в УПЛ тренеров «Динамо»