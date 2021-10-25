Виктор ЦЫГАНКОВ: «Продолжаем верить и идти к своим целям»

23-летний украинский вингер «Динамо» Виктор Цыганков поделился впечатлениями о победе над «Днепром-1» (2:0) в рамках 12-го тура УПЛ.

«Тяжелая игра с хорошим соперником. Продолжаем верить и идти к своим целям», — написал Виктор после матча.

Цыганков вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и провел полный матч, отметившись забитым голом на 50-й минуте.