Виктор ЦЫГАНКОВ: «Продолжаем верить и идти к своим целям»

23-летний украинский вингер «Динамо» Виктор Цыганков поделился впечатлениями о победе над «Днепром-1» (2:0) в рамках 12-го тура УПЛ.
«Тяжелая игра с хорошим соперником. Продолжаем верить и идти к своим целям», — написал Виктор после матча.
Цыганков вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и провел полный матч, отметившись забитым голом на 50-й минуте.
Источник — Instagram
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