Виктор ЦЫГАНКОВ: «Продолжаем верить и идти к своим целям»

Футболист «Динамо» подвел итоги победы над «Днепром-1» (2:0)

  • 25.10.2021 13:35
  • 185 просмотров
  • 1 комментарий
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Продолжаем верить и идти к своим целям»
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

23-летний украинский вингер «Динамо» Виктор Цыганков поделился впечатлениями о победе над «Днепром-1» (2:0) в рамках 12-го тура УПЛ.

«Тяжелая игра с хорошим соперником. Продолжаем верить и идти к своим целям», — написал Виктор после матча.

Цыганков вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и провел полный матч, отметившись забитым голом на 50-й минуте.

Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Хоакин Гусман Лоэра
    online
    Хоакин Гусман Лоэра, 25.10.2021 13:41
    -2
    Главное бить по воротам как с Барселоной
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