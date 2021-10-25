Шедевр Цыганкова, ассист Селезнева, слезы Милевского

«Динамо» продолжает удерживать «Шахтер» на расстоянии трех очков. Оба лидера добыли синхронные победы, причем с одинаковым счетом 2:0. Киевляне переиграли «Днепр-1», а дончане – «Ворсклу». Самый крупный счет был зафиксирован в Харькове, где местный «Металлист-1925» разбил «Ингулец» 4:0. Очередное, уже десятое в сезоне, поражения «Мариуполя»: в этот раз от «Вереса». Команда Маркевича продолжает уверенно бороздить турнирное дно.

Память тура



ФК Шахтер

Матчи тура начинались минутой молчания – в память о Сергее Морозове, Заслуженном тренере Украины. Сергея Юрьевича не стало 22 октября. Ему был 71 год.

Футболки тура

На игру против «Десны» футболисты «Александрии» вышли в футболках, на которых были написаны слова поддержки Ковальцу и Гриню. Полузащитники александрийской команды получили серьезные травмы в минувшем туре, и в такой способ одноклубники их поддержали. Простой, но искренний жест.



ФК Александрия

Ничья тура

Зрелищным и интересным выдался матч в Чернигове. И «Десна», и «Александрия» продемонстрировали хорошие атакующие навыки. Было много моментов, хороших ударов, вратарских сейвов. Счет в игре первыми открыли гости, когда Третьяков в середине первого тайма в ближнем бою переиграл Литовку. Спустя семь минут «сиверяне» ответили хорошим голом Безбородько, который замкнул точную подачу с левого фланга. В дальнейшем обе команды имели не один шанс изменить ход встречи, но счет первого тайма остался актуальным и после финального свистка. Закономерный исход интересного поединка.

Голы тура

Футболисты «Металлиста-1925» забили четыре безответных мяча в ворота «Ингульца». Голы получились на разный вкус. Самым красивым стал первый, авторства Батюшина. За минуту до свистка на перерыв Юрий принял мяч в метре от штрафной площади соперника, обыграв одним движением оппонента и зарядил точно в верхний угол ворот. Мяч с отскоком от перекладины залетел в сетку ворот. Без малейшего шанса для Гальчука.

Без малейшего шанса для голкипера «Днепра-1» Кожокару получился удар и у динамовского полузащитника Цыганкова. Виктор получил передачу от Сидорчука на правом краю атаки, сместился в центр, попутно обыграв оппонента, и мощным ударом с линии штрафной площади вогнал мяч в дальний угол. Настоящий шедевр!

Герой тура

Игру против «Мариуполя» в пользу «Вереса» перевернул форвард Шестаков. Михаил во втором тайме, с интервалом в пятнадцать минут, дважды расписался в воротах Кудрика, тем самым обеспечив своей команде три очка. Показательно, что Михаилу уже 31 год, и для него нынешний сезон в УПЛ – первый.

«Песни о старом» тура

Под руководством Остапа Маркевича «Мариуполь» проиграл в нынешнем сезоне десять матчей из двенадцати. Но, несмотря на такие провальные результаты, Остап Миронович продолжает настаивать на том, что проблема – не в его тренерских методах, а в неопытности его подопечных. Вот и после игры с «Вересом» Маркевич-младший продолжил сотрясать воздух: «Чего не хватило сегодня? Забитого мяча. Необходимо реализовывать свои моменты. Плюс, конечно, нужно надежнее играть в обороне. Это все следствие отсутствия опыта. Я об этом говорю практически после каждой игры, и меня за эти слова критикуют. Но это так и есть».

Матч тура



ФК Шахтер

В Полтаве встретились вторая и третья команды первенства – «Шахтер» и «Ворскла». Матч для обоих соперником получился непростым. В отличие от «Зари», которая в минувшем туре против «горняков» сыграла в авантюрный футбол, команда Максимова сыграла в футбол прагматичный и осторожный. Но весьма «колючий». Такая выжидательно-сбалансированная тактика пришлась не по душе подопечным Де Дзерби. Они долго не могли раскусить полтавский «орешек». Лишь в середине второго тайма гости дожали хозяев, забив два безответных мяча. До этого команды играли на равных, хоть дончане и имели на одного игрока больше.

Удаление тура

Удаление Тилля фактически предрешило итог «полтавской битвы». Люксембургский полузащитник «Ворсклы» получил две желтые карточки за десять минут – на 19 и 29 минутах, и был вынужден покинуть поле. Во втором случае Оливье опасно атаковал Трубина, тогда как в первом случае получил «горчичник» на ровном месте. Так или иначе, но удаление получилось очень резонансным. Да и спорным тоже. И оно сломало игру.

Ход тура

Даже действуя в меньшинстве, команде Юрия Максимова удавалось, до поры, до времени, справляться с атаками «Шахтера». Не в последнюю очередь потому, что гости атаковали как-то спонтанно, без особой выдумки. Но все поменялось во втором тайме. Де Дзерби бросил в бой Соломона и Тете, которым и было суждено перевернуть игру. Хавбеки быстро вошли в курс дела и забили по мячу, на которые полтавчане не сумели ответить.

Передача тура

Пытающийся побить бомбардирский рекорд Реброва/Шацких нападающий «Миная» Селезнев пока что никак не может рушить с мертвой точки. За закарпатскую команду Евгений пока что не забивал. Однако в игре против «Руха» опытнейший футболист отметился первым результативным действием. На счету Селезнева – ассист. Он выдал отличную передачу на полполя, на ход Билонога, и Юрий, опередив защитника, переиграл и голкипера.

Джокер тура

И снова за «Динамо» забивает Гармаш. И снова – выйдя на замену. В этот раз Денису для забитого мяча хватило семи минут. Он получил передачу от Цыганкова (не обошлось без рикошета) и «пробил» голкипера «Днепра-1». Этот мяч для Гармаша стал уже шестым в нынешнем сезоне.

Прощание тура

В перерыве матча «Динамо» - «Днепр-1» состоялось по-своему знаменательное событие. Бывший форвард столичной команды и сборной Украины Милевский официально «завязал» с футболом. Артем под звуки песни «Виват, король» прошел круг почета, после чего расплакался. Можно сказать, что ушла эпоха. Ну, почти.

«Землячество» тура

Единственный гол в ворота «Колоса» соорудил иранский дуэт «Зари» - Шахаб и Аллахьяр. В конце первого тайма луганцам удалась неплохая атака, которую и завершили иранские легионеры. Шахаб классно прострелил с левого фланга на дальнюю штангу, где Аллахьяр в падении, в противоход вратарю, переправил мяч в дальний угол.

Символическая сборная: Трубин – Миколенко, Шершень, Гончаренко, Фаворов - Сидорчук, Соломон, Цыганков, Третьяков - Шестаков, Крыськив.