Виктор ЛЕОНЕНКО: «Реал дал Шахтеру поиграть 15 минут»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился впечатлениями о поражении донецкого «Шахтера» от мадридского «Реала» (0:5) в поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы начали с 0:2. «Реал» дал поиграть 15 минут. Далее «Реал» взял игру в свои руки. Никакая тактика не спасет от привозов. Как можно так разыграть аут, что нам забили?», — сказал Леоненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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