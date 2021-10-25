Виктор ЛЕОНЕНКО: «Реал дал Шахтеру поиграть 15 минут»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился впечатлениями о поражении донецкого «Шахтера» от мадридского «Реала» (0:5) в поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы начали с 0:2. «Реал» дал поиграть 15 минут. Далее «Реал» взял игру в свои руки. Никакая тактика не спасет от привозов. Как можно так разыграть аут, что нам забили?», — сказал Леоненко.