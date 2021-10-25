Виктор ЛЕОНЕНКО: «Реал дал Шахтеру поиграть 15 минут»

Никакая тактика не спасет от «привозов», считает специалист

  • 25.10.2021 11:55
  • 394 просмотра
  • 1 комментарий
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Реал дал Шахтеру поиграть 15 минут»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился впечатлениями о поражении донецкого «Шахтера» от мадридского «Реала» (0:5) в поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы начали с 0:2. «Реал» дал поиграть 15 минут. Далее «Реал» взял игру в свои руки. Никакая тактика не спасет от привозов. Как можно так разыграть аут, что нам забили?», — сказал Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    DK1961
    DK1961, 25.10.2021 12:31
    0
    В Мадриде не дадут и 15 минут
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