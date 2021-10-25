Катерина Козлова – Лючия Бронзетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Катерина Козлова (№132 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 250 в Курмайёре.



В матче первого круга украинка сразится против Лючии Бронзетти из Италии (№148 WTA). Встреча пройдет третьим запуском на центральном корте после матч Таусон – Фёгеле. Ориентировочное время начала встречи – 15:30 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница сразится против украинки Даяны Ястремской (№79 WTA) или Виталии Дьяченко из России (№135 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет доступен ближе к началу матча

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