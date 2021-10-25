Карлос ДЕ ПЕНА: «Продолжаем лидировать»

29-летний уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена прокомментировал домашнюю победу над «Днепром-1» (2:0) в поединке 12-го тура УПЛ.
«Приложили большие усилия для победы над сложным соперником! Продолжаем лидировать!!», — прокомментировал Карлос фото с матча.
Де Пена вышел на поле вместо Витиньо после первого тайма.
Источник — Instagram
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