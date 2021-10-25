Карлос ДЕ ПЕНА: «Продолжаем лидировать»

Футболист киевского «Динамо» доволен победой над «Днепром-1» (2:0)

  • 25.10.2021 11:37
  • 355 просмотров
  • 5 комментариев
Карлос ДЕ ПЕНА: «Продолжаем лидировать»
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

29-летний уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена прокомментировал домашнюю победу над «Днепром-1» (2:0) в поединке 12-го тура УПЛ.

«Приложили большие усилия для победы над сложным соперником! Продолжаем лидировать!!», — прокомментировал Карлос фото с матча.

Де Пена вышел на поле вместо Витиньо после первого тайма.

Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    DK1961
    DK1961, 25.10.2021 12:32
    0
    Ржавые бесятся. Это приятно
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    Бугор
    Бугор, 25.10.2021 12:24
    -4
    Лидер ДинамЕ пенальти и сливы
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    belerilf1
    belerilf1, 25.10.2021 11:53
    -5
    в каждом клубе должен быть свой "тайсон" что называется
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    icebeer
    online
    icebeer, 25.10.2021 11:48
    -5
    "Сложный соперник" )))
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    belerilf1
    belerilf1, 25.10.2021 11:52
    -6
    клоун, лидеруны, после двух шубных ничьих.
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