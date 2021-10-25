КАРИКАТУРА ДНЯ. Салах забрал корону у Дрогба

Вингер «Ливерпуля» стал самым результативным африканским бомбардиром в АПЛ

  • 25.10.2021 11:16
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КАРИКАТУРА ДНЯ. Салах забрал корону у Дрогба
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани сделал героем своей новой работы 29-летнего египетского вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

В поединке 9-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (5:0) Салах отметился хет-триком, став лучшим африканским бомбардиром в истории английской Премьер-лиги. В активе Салаха 107 забитых мячей в 167 матчах АПЛ.

Салах обошел ивуарийского экс-форварда «Челси» Дидье Дрогба, который забил 104 мяча в 254 поединках АПЛ.

«Мо Салах обгоняет Дидье Дрогба и становится самым результативным африканским игроком в Премьер-лиге», — прокомментировал Момани свою работу.

Источник — Instagram

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