КАРИКАТУРА ДНЯ. Салах забрал корону у Дрогба

Известный карикатурист Омар Момани сделал героем своей новой работы 29-летнего египетского вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
В поединке 9-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (5:0) Салах отметился хет-триком, став лучшим африканским бомбардиром в истории английской Премьер-лиги. В активе Салаха 107 забитых мячей в 167 матчах АПЛ.
Салах обошел ивуарийского экс-форварда «Челси» Дидье Дрогба, который забил 104 мяча в 254 поединках АПЛ.
«Мо Салах обгоняет Дидье Дрогба и становится самым результативным африканским игроком в Премьер-лиге», — прокомментировал Момани свою работу.
Источник — Instagram
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