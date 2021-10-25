Рейтинг ATP. Марченко вернулся в топ-150, рекорды Сачко и Кравченко

На прошлой неделе мужчины сыграли два турнира ATP Tour 250 в Москве и в Антверпене.



В России победу праздновал Аслан Карацев, который дебютирует в топ-20. В Бельгии победа досталась 20-летнему итальянцу Яннику Синнеру, он также обновил личный рекорд – 11-е место.



В первой десятке Каспер Рууд опередил Доминика Тима. Для норвежца, против которого сборной Украины через месяц играть в Кубке Дэвиса, это также лучшее достижение в карьере.



Топ-10 рейтинга ATP





Что касается украинцев, то Илья Марченко вернулся в топ-150, а Сергей Стаховский потерял две позиции. Виталий Сачко и Георгий Кравченко установили личные рекорды.



Украинцы в топ-750 рейтинга ATP





В Чемпионской гонке борьба за поездку в Турин продолжается. Пока что известны шесть участников (до Берреттини включительно), еще две путевки вакантны.



Чемпионская гонка ATP