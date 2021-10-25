Рейтинг ATP. Марченко вернулся в топ-150, рекорды Сачко и Кравченко

Каспер Рууд опередил Доминика Тима

  • 25.10.2021 10:30
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Рейтинг ATP. Марченко вернулся в топ-150, рекорды Сачко и Кравченко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

На прошлой неделе мужчины сыграли два турнира ATP Tour 250 в Москве и в Антверпене.
 
В России победу праздновал Аслан Карацев, который дебютирует в топ-20. В Бельгии победа досталась 20-летнему итальянцу Яннику Синнеру, он также обновил личный рекорд  – 11-е место.
 
В первой десятке Каспер Рууд опередил Доминика Тима. Для норвежца, против которого сборной Украины через месяц играть в Кубке Дэвиса, это также лучшее достижение в карьере.
 
Топ-10 рейтинга ATP


 
Что касается украинцев, то Илья Марченко вернулся в топ-150, а Сергей Стаховский потерял две позиции. Виталий Сачко и Георгий Кравченко установили личные рекорды.
 
Украинцы в топ-750 рейтинга ATP


 
В Чемпионской гонке борьба за поездку в Турин продолжается. Пока что известны шесть участников (до Берреттини включительно), еще две путевки вакантны.
 
Чемпионская гонка ATP

Источник — Sport.ua

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