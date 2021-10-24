Карацев и Синнер выиграли турниры ATP в Москве и Антверпене

Состоялись два финала на турнирах ATP 250 в Антверпене и Москве.
На соренованиях в Бельгии победу одержал Янник Синнер из Италии, в России титул достался местному теннисситку Аслану Карацеву.
Антверпен. Финал
Янник Синнер (Италия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:2, 6:2
Кубок Кремля. Финал
Аслан Карацев (Россия) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:2, 6:4
Источник — Sport.ua
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