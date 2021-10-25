10-й тур
Атлетико Мадрид
2 : 2
Реал Сосьедад
24.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Атлетико – Реал Сосьедад – 2:2. Камбэк матрасников. Видео голов и обзор мат

Смотрите лучшие моменты матча 10-го тура Ла-Лиги

  • 25.10.2021 08:36
  • 253 просмотра
  • 0 комментариев
Атлетико – Реал Сосьедад – 2:2. Камбэк матрасников. Видео голов и обзор мат
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Атлетико» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью (2:2).

Хозяева уступали в два мяча после часа игры, но сумели отыграться.

События матча
77' ГОЛ ! С пенальти забил Луис Суарес (Атлетико Мадрид).
61' ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Атлетико Мадрид).
47' ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Реал Сосьедад).
7' ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Реал Сосьедад).

Источник — MEGOGO

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности