В матче 10-го тура чемпионата Испании «Атлетико» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью (2:2).
Хозяева уступали в два мяча после часа игры, но сумели отыграться.
События матча
|77'
|ГОЛ ! С пенальти забил Луис Суарес (Атлетико Мадрид).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Атлетико Мадрид).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Реал Сосьедад).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Реал Сосьедад).
Источник — MEGOGO
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