10-й тур
Севилья
5 : 3
Леванте
24.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль Суареса спас Атлетико от поражения в игре с Реалом Сосьедад

«Севилья» переиграла «Леванте» в очень результативном матче – 5:3

  • 25.10.2021 00:20
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Дубль Суареса спас Атлетико от поражения в игре с Реалом Сосьедад
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Атлетико» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью (2:2).

Проигрывая 0:2, хозяева поля сумели сравнять счет во втором тайме благодаря дублю Луиса Суареса.

Ла Лига. 10-й тур

«Атлетико»  «Реал Сосьедад»  2:2

Голы: Серлот, 7 (0:1). Исак, 48 (0:2). Суарес, 61 (1:2). Суарес, 77, пен. (2:2).

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо (Эррера, 74), Лоди (Кондогбья, 58), Коке, де Пауль (Корреа, 58), Лемар (Феррейра-Карраско, 46), Суарес, Гризманн (Кунья, 73), Жоау Феликс.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа (Туррьентес, 64), Элустондо, Горосабель, Ле Норман, Сильва (Пачеко, 63), Мерино, Субельдия, Гевара (Янузай, 88), Серлот (Лобете, 89), Исак (Порту, 63).

Предупреждения: Фелипе, 31. Сальдуа, 41. Элустондо, 68. Мерино, 76.

Судья: Мунуэра Монтеро.

24 октября. Мадрид. Стадион «Ванда Метрополитано».

«Севилья» – «Леванте» – 5:3

Голы: Оливер Торрес, 8 (1:0). Мир, 24 (2:0). Моралес, 33 (2:1). Диего Карлос, 38 (3:1). Эль-Хаддади, 50 (4:1). Моралес, 55 (4:2). Мелеро, 61 (4:3). Фернандо Режес, 64 (5:3).

«Бетис» – «Райо Вальекано» – 3:2

Голы: Алекс Морено, 22 (1:0). Хуанми, 24 (2:0). Нтека, 45+1 (2:1). Альваро Гарсия, 65 (2:2). Виллиан Жозе, 75, пен (3:2).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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    pyotrnibw
    online
    pyotrnibw, 25.10.2021 01:44
    0
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