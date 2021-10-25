Дубль Суареса спас Атлетико от поражения в игре с Реалом Сосьедад

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Атлетико» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью (2:2).
Проигрывая 0:2, хозяева поля сумели сравнять счет во втором тайме благодаря дублю Луиса Суареса.
Ла Лига. 10-й тур
«Атлетико» – «Реал Сосьедад» – 2:2
Голы: Серлот, 7 (0:1). Исак, 48 (0:2). Суарес, 61 (1:2). Суарес, 77, пен. (2:2).
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо (Эррера, 74), Лоди (Кондогбья, 58), Коке, де Пауль (Корреа, 58), Лемар (Феррейра-Карраско, 46), Суарес, Гризманн (Кунья, 73), Жоау Феликс.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа (Туррьентес, 64), Элустондо, Горосабель, Ле Норман, Сильва (Пачеко, 63), Мерино, Субельдия, Гевара (Янузай, 88), Серлот (Лобете, 89), Исак (Порту, 63).
Предупреждения: Фелипе, 31. Сальдуа, 41. Элустондо, 68. Мерино, 76.
Судья: Мунуэра Монтеро.
24 октября. Мадрид. Стадион «Ванда Метрополитано».
«Севилья» – «Леванте» – 5:3
Голы: Оливер Торрес, 8 (1:0). Мир, 24 (2:0). Моралес, 33 (2:1). Диего Карлос, 38 (3:1). Эль-Хаддади, 50 (4:1). Моралес, 55 (4:2). Мелеро, 61 (4:3). Фернандо Режес, 64 (5:3).
«Бетис» – «Райо Вальекано» – 3:2
Голы: Алекс Морено, 22 (1:0). Хуанми, 24 (2:0). Нтека, 45+1 (2:1). Альваро Гарсия, 65 (2:2). Виллиан Жозе, 75, пен (3:2).
Источник — Sport.ua
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