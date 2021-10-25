Владимир ШАРАН: «Ожидал от Днепра-1 большего»

Специалист считает, что «Динамо» добыло легкую победу

  • 25.10.2021 07:32
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Владимир ШАРАН: «Ожидал от Днепра-1 большего»
© ФК Динамо Киев

Бывший главный тренер «Александрии» Владимир Шаран поделился мыслями после матча 12-го тура УПЛ «Динамо» – «Днепр-1» (2:0).
 
- «Динамо» в 12-м туре победило, но, как показалось, успех в матче с «Днепром-1» дался «бело-синим» легче...
- Я ожидал от «Днепра-1» большего. Считаю, что днепряне, наряду с «Ворсклой» и «Зарей», будут бороться за бронзу. Поэтому, ждал от «Днепра-1» более агрессивного футбола, а не только позиционной обороны и длинных передач на Довбыка. В поединках с такими соперниками, как «Динамо», нужно больше рисковать. Киевляне взяли свое за счет класса плюс очень классный матч провел Цыганков, забивший красивый мяч.
 
- Про атаку киевлян уже говорят, что в команде появляются разные нападающие, но забивает Гармаш...
- Гармаша выдвинули на острие и он – уверенный в себе, опытный, действует спокойно и расчетливо. Кого бы Луческу ни ставил в атаку, Гармаш все равно действует более качественно и, думаю, заслуживает уже вызова в сборную Украины. Что касается форвардов, то та же проблема и у «Шахтера». Когда выбыл из строя Траоре, заменить его некем. И «Динамо», и «Шахтеру» нужно иметь в запасе нападающих такого же класса. Мирча Луческу доверяет Супряге, поставил его на игру против «Барселоны» и ничего...
 

Источник — Footboom

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