Владимир ШАРАН: «Ожидал от Днепра-1 большего»

Бывший главный тренер «Александрии» Владимир Шаран поделился мыслями после матча 12-го тура УПЛ «Динамо» – «Днепр-1» (2:0).



- «Динамо» в 12-м туре победило, но, как показалось, успех в матче с «Днепром-1» дался «бело-синим» легче...

- Я ожидал от «Днепра-1» большего. Считаю, что днепряне, наряду с «Ворсклой» и «Зарей», будут бороться за бронзу. Поэтому, ждал от «Днепра-1» более агрессивного футбола, а не только позиционной обороны и длинных передач на Довбыка. В поединках с такими соперниками, как «Динамо», нужно больше рисковать. Киевляне взяли свое за счет класса плюс очень классный матч провел Цыганков, забивший красивый мяч.



- Про атаку киевлян уже говорят, что в команде появляются разные нападающие, но забивает Гармаш...

- Гармаша выдвинули на острие и он – уверенный в себе, опытный, действует спокойно и расчетливо. Кого бы Луческу ни ставил в атаку, Гармаш все равно действует более качественно и, думаю, заслуживает уже вызова в сборную Украины. Что касается форвардов, то та же проблема и у «Шахтера». Когда выбыл из строя Траоре, заменить его некем. И «Динамо», и «Шахтеру» нужно иметь в запасе нападающих такого же класса. Мирча Луческу доверяет Супряге, поставил его на игру против «Барселоны» и ничего...

