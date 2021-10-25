В матче 9-го тура Английской Премьер-лиги «Лестер» на выезде обыграл «Брентфорд» (2:1).
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Матиас Занка-Йоргенсен (Брентфорд).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Лестер).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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