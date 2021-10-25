Илья ЗАБАРНЫЙ: «Бущан мне напихал? Эмоции в футболе – это нормально»

Защитник «Динамо» высказался о победе над «Днепром-1»

  • 25.10.2021 03:51
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Илья ЗАБАРНЫЙ: «Бущан мне напихал? Эмоции в футболе – это нормально»
© ФК Динамо Киев. Илья Забарный

Защитник «Динамо» Илья Забарный поделился эмоциями после матча 12-го тура УПЛ с «Днепром-1» (2:0) на «Олимпийском»:

«Была тяжелая игра. Мы прекрасно понимали, какая она будет. Сложный соперник. Хорошо, что вышли во втором тайме, забили два мяча - это плюс.

Не знаю, возможно, соперник устал, мы сделали замены, вышли добавили ребята. Это командная игра, кто выходит на замену, тот добавляет команде. Это положительная сторона наша, что каждый, кто выходит, усиливает игру.

Кендзера в центре защиты? Он играл и в сборной. В принципе, надежный. Мне с ним было комфортно.

Бущан напихал мне? Это просто момент. Где-то, что-то не получилось. Эмоции в футболе – это нормально. Если бы мяч там не вышел, то все было бы нормально, все хорошо», - сказал Забарный.

Источник — ПроФутбол

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