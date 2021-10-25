КУЗНЕЦОВ: «Хотели воспользоваться усталостью Зари, ей было нелегко с нами»

Наставник «Колоса» прокомментировал поражение

  • 25.10.2021 02:58
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КУЗНЕЦОВ: «Хотели воспользоваться усталостью Зари, ей было нелегко с нами»
© ФК Колос Ковалевка. Сергей Кузнецов

Исполняющий обязанности главного тренера «Колоса» Сергей Кузнецов высказался о поражении его команды «Заре» (0:1) в матче 12-го тура УПЛ.

«Хотели воспользоваться такой ситуацией (усталостью «Зари» прим.). Понятно, что «Заря» была после такого тяжелого еврокубкового матча, буквально два дня назад сыграла, поэтому была не в лучших кондициях сегодня. Но это не удалось. Понятно, у нас была ставка - активнее прессинговать, смелее атаковать, давать хорошее давление впереди. Моментами это получалось, моментами нет. В целом, думаю, «Заре» было нелегко  с нами.

Все решают детали. Мы здесь уже наступали на те же грабли - один обрез в центре поля, быстрая атака соперника, гол. Это было в одной из прошлых игр здесь. Сегодня это, к сожалению, повторилось. Предупреждали ребят об этом, хотели избежать таких моментов. Это был ключевой эпизод, знаем как «Заря» выбегает в быстрые атаки, делает переходы», - сказал Кузнецов.
 

Источник — ПроФутбол

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