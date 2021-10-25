Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Не интересно, что пишут про меня и команду в интернете»

Хавбек «Динамо» после победы над «Днепром-1» ответил на критику

  • 25.10.2021 02:25
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Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Не интересно, что пишут про меня и команду в интернете»
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Один из лидеров «Динамо» Виталий Буяльский поделился впечатлениями от матча против «Днепра-1» на «Олимпийском», в котором «Динамо» одержало победу со счетом 2:0.

««Днепр-1» - хорошая и обученная команда, футболисты знают, что нужно делать на поле. У них хорошо все получалось в первом тайме, во втором мы сделали коррективы и добились результата.

Первый тайм не очень получился, потому что команда («Днепр-1») неделю готовилась к нашей игре и у них хорошо получалось это. У нас были моменты, должны были забивать, но не забили, пошла суета, спешили и так получилось, что в первом тайме не очень сыграли.

Критика за матч с «Барселоной»? Я уже говорил и буду говорить - я интернет не читаю, мне не интересно, что пишут про команду или меня. Мы выходим каждый матч и доказываем, что мы сильнее, вот и все. А то, что пишут, это их работа.

Феномен Гармаша? Это у него надо спросить, наверное правильно готовится. Поначалу поздравляли, а сейчас уже привыкли», - сказал Буяльский.

Напомним, что на протяжении недели «Динамо» уступило «Барселоне» (0:1) в Лиге чемпионов.

Источник — ПроФутбол

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