ВИДЕО. Фаны Барселоны напали на авто Кумана после поражения от Реала

Поражение «Барселоны» от «Реала» (1:2) в матче 10-го тура чемпионата Испании вызвало бурную реакцию болельщиков. Фаны каталонского клуба не простили тренеру команды Рональду Куману поражение на «Камп Ноу».
После игры множество болельщиков окружили автомобиль Кумана, когда тот пытался покинуть стадион. Люди начали стучать по машине и кричать.
Руководство «Барселоны» осудило поведение своих поклонников.
Así ha sido la salida de Koeman del Camp Nou #fcblive pic.twitter.com/4WMORd3Nto— Albert Rogé (@albert_roge) October 24, 2021
Источник — Sport.ua
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