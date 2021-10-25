РОНАЛДУ о разгромном поражении: «Мы отвечаем за это, больше винить некого»

В матче 9-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед» (5:0).

После игры форвард МЮ Криштиану Роналду прокомментировал этот провал.

«Иногда мы получаем не тот результат, за который сражаемся. Иногда счет на табло не тот, которого мы хотели. Мы в ответе за это, только мы, больше винить некого.

Наши потрясающие болельщики в очередной раз нас поддержали. Они заслуживают лучшего, гораздо лучшего, и мы должны сделать это. Время настало!» — написал Роналду в Instagram.