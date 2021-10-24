Мбаппе и Месси без голов. ПСЖ в меньшинстве сыграл вничью с Марселем

В матче 11-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» сыграл вничью с «Марселем» (0:0).
На 57-й минуте за грубую игру был удален защитник парижан Ашраф Хакими.
«ПСЖ» продолжает лидировать в чемпионате Франции, набрав 28 очков в 11 матчах.
Лига 1. 11-й тур
«Марсель» – «ПСЖ» – 0:0
«Марсель»: Пау Лопес, Чалета-Цар, Лирола, Перес, Салиба, Ронжье (Папе Гуйе, 70), Гендузи, Камара (де ла Фуэнте, 70), Пайет, Милик (Дьенг, 78), Дженгиз Юндер (Жерсон, 77).
«ПСЖ»: Навас, Маркиньюс, Кимпембе, Хакими, Нуну Мендеш, Данилу Перрейра, Верратти (Идрисса Гуйе, 45+3), Месси, Ди Мария (Керер, 60), Неймар (Вейналдум, 83), Мбаппе.
Предупреждения: Ронжье, 18. Данилу Перрейра, 85.
Удаление: Хакими, 57.
Судья: Бастьен (Франция).
24 октября. Марсель. Стадион «Велодром».
«Ницца» – «Лион» – 3:2
Голы: Токо-Экамби, 35 (0:1). Ауар, 68 (0:2). Аталь, 81 (1:2). Делор, 89, пен (2:2). Гессан, 90+3 (3:2).
«Монако» – «Монпелье» – 3:1
Голы: Фолланд, 12 (1:0). Бен-Йеддер, 17 (2:0). Мартинш, 61 (3:0). Саванье, 81, пен (3:1).
«Реймс» – «Труа» – 1:2
Голы: Абдельхамид, 6 (1:0). Бальде, 41 (1:1). Шавалерен, 65 (1:2).
«Ланс» – «Метц» – 4:1
Голы: Саид, 14 (1:0). Де Превиль, 33 (1:1). Саид, 37 (2:1). Ганаго, 83 (3:1). Франковски, 90 (4:1).
«Лорьян» – «Бордо» – 1:1
Голы: Элис, 46 (0:1). Ляпорт, 76 (1:1).
«Ренн» – «Страсбург» – 1:0
Гол: Агерд, 82.
Источник — Sport.ua
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