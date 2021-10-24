11-й тур
Марсель
0 : 0
ПСЖ
24.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Мбаппе и Месси без голов. ПСЖ в меньшинстве сыграл вничью с Марселем

На 57-й минуте за грубую игру был удален защитник парижан Ашраф Хакими

  • 24.10.2021 23:59
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Мбаппе и Месси без голов. ПСЖ в меньшинстве сыграл вничью с Марселем
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 11-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» сыграл вничью с «Марселем» (0:0).

На 57-й минуте за грубую игру был удален защитник парижан Ашраф Хакими.

«ПСЖ» продолжает лидировать в чемпионате Франции, набрав 28 очков в 11 матчах.

Лига 1. 11-й тур

«Марсель» – «ПСЖ» – 0:0

«Марсель»: Пау Лопес, Чалета-Цар, Лирола, Перес, Салиба, Ронжье (Папе Гуйе, 70), Гендузи, Камара (де ла Фуэнте, 70), Пайет, Милик (Дьенг, 78), Дженгиз Юндер (Жерсон, 77).

«ПСЖ»: Навас, Маркиньюс, Кимпембе, Хакими, Нуну Мендеш, Данилу Перрейра, Верратти (Идрисса Гуйе, 45+3), Месси, Ди Мария (Керер, 60), Неймар (Вейналдум, 83), Мбаппе.

Предупреждения: Ронжье, 18. Данилу Перрейра, 85.

Удаление: Хакими, 57.

Судья: Бастьен (Франция).

24 октября. Марсель. Стадион «Велодром».

«Ницца» – «Лион» – 3:2

Голы: Токо-Экамби, 35 (0:1). Ауар, 68 (0:2). Аталь, 81 (1:2). Делор, 89, пен (2:2). Гессан, 90+3 (3:2).

«Монако» – «Монпелье» – 3:1

Голы: Фолланд, 12 (1:0). Бен-Йеддер, 17 (2:0). Мартинш, 61 (3:0). Саванье, 81, пен (3:1).

«Реймс» – «Труа» – 1:2

Голы: Абдельхамид, 6 (1:0). Бальде, 41 (1:1). Шавалерен, 65 (1:2).

«Ланс» – «Метц» – 4:1

Голы: Саид, 14 (1:0). Де Превиль, 33 (1:1). Саид, 37 (2:1). Ганаго, 83 (3:1). Франковски, 90 (4:1).

«Лорьян» – «Бордо» – 1:1

Голы: Элис, 46 (0:1). Ляпорт, 76 (1:1).

«Ренн» – «Страсбург» – 1:0

Гол: Агерд, 82.

Источник — Sport.ua

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