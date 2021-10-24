11-й тур
Марсель
0 : 0
ПСЖ
24.10.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Марсель - ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Провансальцы обязаны поставить лидеру вторую в сезоне подножку

  • 24.10.2021 01:52
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Марсель - ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
© Твиттер Марселя / автор неизвестен

В воскресенье, 24 октября, в Марселе на арене «Велодром» состоится матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором «Марсель» примет «ПСЖ». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по Киеву.

«Марсель»

 

Коллектив аргентинца Хорхе Сампаоли в турнирной таблице французского чемпионата занимает 3 место. В настоящий момент лучше, чем у него, дела в Лиге 1 идут только у единолично лидирующего «ПСЖ» (27  очков) и «Ланса» (18). Однако марсельцев, у которых 17 пунктов, «Ланс», скажем, опережает, проведя на один матч больше – 10 против 9-ти.

В предыдущем туре провансальцы дома разбили «Лорьян» - 4:1. Эта победа закрыла серию команды из трех встреч без побед. В ней «Марсель» на выезде делил очки с «Анжером» (0:0), а затем проиграл поочередно «Лансу» (2:3 дома) и «Лиллю» (0:2 на выезде).

В текущем сезоне в Лиге 1 «Марсель» провел дома 5 встреч. В них он добился 3 побед при 1 ничьей и одном поражении. Это только седьмой показатель по лиге.

«ПСЖ»

 

Подопечные Маурисио Почеттино, как уже отмечалось, являются единоличными лидерами французского чемпионата. В 10 матчах они одержали 9 побед при одном поражении.

3 октября их серию из восьми побед кряду со старта кампании прервал «Ренн». Он на своем поле победил со счетом 2:0. За премьерный в сезоне провал парижане реабилитировались 15-го числа в домашнем поединке с «Анжером» (2:1).

Думается, не лишним будет вспомнить, что «ПСЖ» параллельно с чемпионатом Франции ведет борьбу в группе Лиги чемпионов. В трех матчах турнира команда Почеттино добилась двух побед, обыграв дома «Ман Сити» (2:0) и «РБ Лейпциг» (3:2), а также сыграв 1:1 на выезде с «Брюгге». Таким образом, с 7 очками парижане возглавляют группу А.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «ПСЖ» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с 1.65 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

 

Марсель: Лопес – Салиба, Гонсалес, Перес, Дженгиз Ундер, Камара, Папе Гуйе, Энрике, Жерсон, Пайе, Дьенг.

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Диалло, Эррера, Идрисса Гуйе, Верратти, Ди Мария, Месси, Мбаппе.

24 октября, воскресенье

«Марсель» - «ПСЖ»
Марсель. Стадион «Велодром». 21:45
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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