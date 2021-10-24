Иван ЯРЕМЧУК: «В чемпионате Украины футболисты не растут, а деградируют»

Бывший игрок киевского «Динамо» – об уровне УПЛ

  • 24.10.2021 22:58
  • 1740 просмотров
  • 5 комментариев
Иван ЯРЕМЧУК: «В чемпионате Украины футболисты не растут, а деградируют»
© ФК Динамо Киев. Иван Яремчук

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Иван Яремчук поделился впечатлениями об уровне чемпионата Украины.
 
«Чемпионат Украины ныне слабенький, в нем футболисты не растут, а деградируют. Должен быть сильный чемпионат, в котором идут «зарубы» и ведется нешуточная борьба не только за чемпионство и другие призовые места, но и за еврокубковые путевки. Люди в таких условиях стараются, бьются, набираются опыта. Как в английской Премьер-лиге, где аутсайдер может оказывать достойное сопротивление лидеру, навязывая борьбу на всех участках поля. 
 
А у нас что? Держание мяча, «тык-мык-пык» – и все. На внутренней арене «Шахтер» еще может обыграть «Зарю» 6:1, а тут вышел – и «пятерочку» от «Реала» получил! Ну как такие разные игры могут быть? В то же время та же «Заря» вышла на матч в Софии – и выиграла», – сказал Яремчук.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(20 голосов)

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Комментарии
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    BekXan
    BekXan, 24.10.2021 23:18
    +2
    Зарплаты,
    тренеры физруки,
    уничтожение своих академий.
    Проплаченые судьи.
    И наконец уничтожение федерации своего чемпионата.
    Деградируют?Как может деградировать то что даже невзлетело?Выходять игроки в Упл по 18-20 лет они не могут принять мяч !!! Чему их учать физруки в акедемиях?И этим игрокам потом играть и платить огромные деньги не говоря что в сборную трудно выбрать игроков.С 14 до 21 год те пацаны вышли с академий просто ДНО ! Их сейчас тысячи в командах ! Это извините футбольный мусор !
    Про какой рост может идти речь если внутрений чемпионат убивают?
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    mayjumanji8841
    mayjumanji8841, 25.10.2021 00:14 (изменен)
    0
    побольше фармов, побольше таких матчей, как фека шлюха и мариуполь, еще больше работы с судьями (после такого суддейства как в последнем матчем Ворсклы у любого отпадет желание играть в нормальный футбол) и все будет в шоколаде
    а может то не шоколад совсем
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 24.10.2021 23:55 (изменен)
    0
    Бенефициары существующей системы футбола в Украине всем известны. Так что нужно собирать круглый стол и договариваться про цивилизованные, равные и честные правила игры, и прикладывать максимальные усилия, чтобы они существовали везде от детского и юношеского футбола до взрослого футбола (2-я, 1-я, премьер-лига).
    -
    Правда пострадают различные барыги, коррупционеры, букмекеры, продажные судьи и различные паразиты, которые живятся на гнилой системе.
    -
    Только в условиях честной и справедливой конкуренции наверх будут подниматься лучшие тренера всех уровней, а с тренерами будут появляться сильные игроки мирового уровня. 5-7 лет и можно будет выйти на новый качественный уровень. Индикатор - это результаты сборной, продажа игроков в топ-клубы топ-лиг и рейтинг чемпионата в УЕФА.
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    robot61
    robot61, 24.10.2021 23:55
    -1
    Надо покупать из-за рубежа ветеранов с именем они поменяют ментальность нашего футбола и народ попрет на стадионы!!!
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    moysha
    moysha, 24.10.2021 23:19
    -4
    Болтовня ни о чем.
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