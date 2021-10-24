Иван ЯРЕМЧУК: «В чемпионате Украины футболисты не растут, а деградируют»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Иван Яремчук поделился впечатлениями об уровне чемпионата Украины.
«Чемпионат Украины ныне слабенький, в нем футболисты не растут, а деградируют. Должен быть сильный чемпионат, в котором идут «зарубы» и ведется нешуточная борьба не только за чемпионство и другие призовые места, но и за еврокубковые путевки. Люди в таких условиях стараются, бьются, набираются опыта. Как в английской Премьер-лиге, где аутсайдер может оказывать достойное сопротивление лидеру, навязывая борьбу на всех участках поля.
А у нас что? Держание мяча, «тык-мык-пык» – и все. На внутренней арене «Шахтер» еще может обыграть «Зарю» 6:1, а тут вышел – и «пятерочку» от «Реала» получил! Ну как такие разные игры могут быть? В то же время та же «Заря» вышла на матч в Софии – и выиграла», – сказал Яремчук.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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тренеры физруки,
уничтожение своих академий.
Проплаченые судьи.
И наконец уничтожение федерации своего чемпионата.
Деградируют?Как может деградировать то что даже невзлетело?Выходять игроки в Упл по 18-20 лет они не могут принять мяч !!! Чему их учать физруки в акедемиях?И этим игрокам потом играть и платить огромные деньги не говоря что в сборную трудно выбрать игроков.С 14 до 21 год те пацаны вышли с академий просто ДНО ! Их сейчас тысячи в командах ! Это извините футбольный мусор !
Про какой рост может идти речь если внутрений чемпионат убивают?
а может то не шоколад совсем
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Правда пострадают различные барыги, коррупционеры, букмекеры, продажные судьи и различные паразиты, которые живятся на гнилой системе.
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Только в условиях честной и справедливой конкуренции наверх будут подниматься лучшие тренера всех уровней, а с тренерами будут появляться сильные игроки мирового уровня. 5-7 лет и можно будет выйти на новый качественный уровень. Индикатор - это результаты сборной, продажа игроков в топ-клубы топ-лиг и рейтинг чемпионата в УЕФА.
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