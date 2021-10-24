Турнирная таблица УПЛ. Между Динамо и Шахтером 3 очка, Заря атакует Ворсклу

С 22 по 24 октября прошли поединки 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

После 12 туров «Динамо» опережает «Шахтер» на три очка (32 очка против 29). Киевская и донецкая команды синхронно одержали победы в уик-энд. Третью позицию занимает «Ворскла» (24 балла), за ней идет «Заря» (23). Замыкает турнирную таблицу УПЛ «Мариуполь» (4 пункта).

Напомним, от Украины в следующий сезон еврокубков разыгрывается 5 пропусков. Две лучших команды турнира получат путевки в квалификацию Лиги чемпионов (прямого пропуска в групповой раунд ЛЧ у Украины уже нет). Победитель Кубка Украины сыграет в отборе Лиги Европы, а еще две команды из чемпионата попадут в предварительные раунды Лиги конференций.

Две наихудшие команды (15 и 16 места) покинут элитный дивизион, кроме того – два коллектива (13 и 14 места) будут играть переходные матчи с клубами Первой лиги.

УПЛ. 12-й тур

22.10. Десна Чернигов – Александрия – 1:1

22.10. Металлист 1925 Харьков – Ингулец Петрово – 4:0

– Ингулец Петрово – 4:0 23.10. Верес Ровно – Мариуполь – 2:0

– Мариуполь – 2:0 23.10. Ворскла Полтава – Шахтер Донецк – 0:2

– 0:2 23.10. Черноморец Одесса – Львов – 1:1

24.10. Рух Львов – Минай – 2:2

24.10. Динамо Киев – Днепр-1 – 2:0

– Днепр-1 – 2:0 24.10. Заря Луганск – Колос Ковалевка – 1:0

Турнирная таблица УПЛ