Турнирная таблица УПЛ. Между Динамо и Шахтером 3 очка, Заря атакует Ворсклу

С 22 по 24 октября прошли поединки 12-го тура Украинской Премьер-лиги.
После 12 туров «Динамо» опережает «Шахтер» на три очка (32 очка против 29). Киевская и донецкая команды синхронно одержали победы в уик-энд. Третью позицию занимает «Ворскла» (24 балла), за ней идет «Заря» (23). Замыкает турнирную таблицу УПЛ «Мариуполь» (4 пункта).
Напомним, от Украины в следующий сезон еврокубков разыгрывается 5 пропусков. Две лучших команды турнира получат путевки в квалификацию Лиги чемпионов (прямого пропуска в групповой раунд ЛЧ у Украины уже нет). Победитель Кубка Украины сыграет в отборе Лиги Европы, а еще две команды из чемпионата попадут в предварительные раунды Лиги конференций.
Две наихудшие команды (15 и 16 места) покинут элитный дивизион, кроме того – два коллектива (13 и 14 места) будут играть переходные матчи с клубами Первой лиги.
УПЛ. 12-й тур
- 22.10. Десна Чернигов – Александрия – 1:1
- 22.10. Металлист 1925 Харьков – Ингулец Петрово – 4:0
- 23.10. Верес Ровно – Мариуполь – 2:0
- 23.10. Ворскла Полтава – Шахтер Донецк – 0:2
- 23.10. Черноморец Одесса – Львов – 1:1
- 24.10. Рух Львов – Минай – 2:2
- 24.10. Динамо Киев – Днепр-1 – 2:0
- 24.10. Заря Луганск – Колос Ковалевка – 1:0
Источник — Sport.ua
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