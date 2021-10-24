Турнирная таблица УПЛ. Между Динамо и Шахтером 3 очка, Заря атакует Ворсклу

С 22 по 24 октября прошли поединки 12-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 24.10.2021 23:10
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  • 3 комментария
Турнирная таблица УПЛ. Между Динамо и Шахтером 3 очка, Заря атакует Ворсклу
© ФК Динамо

С 22 по 24 октября прошли поединки 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

После 12 туров «Динамо» опережает «Шахтер» на три очка (32 очка против 29). Киевская и донецкая команды синхронно одержали победы в уик-энд. Третью позицию занимает «Ворскла» (24 балла), за ней идет «Заря» (23). Замыкает турнирную таблицу УПЛ «Мариуполь» (4 пункта).

Напомним, от Украины в следующий сезон еврокубков разыгрывается 5 пропусков. Две лучших команды турнира получат путевки в квалификацию Лиги чемпионов (прямого пропуска в групповой раунд ЛЧ у Украины уже нет). Победитель Кубка Украины сыграет в отборе Лиги Европы, а еще две команды из чемпионата попадут в предварительные раунды Лиги конференций.

Две наихудшие команды (15 и 16 места) покинут элитный дивизион, кроме того – два коллектива (13 и 14 места) будут играть переходные матчи с клубами Первой лиги.

УПЛ. 12-й тур

  • 22.10. Десна Чернигов – Александрия – 1:1
  • 22.10. Металлист 1925 Харьков – Ингулец Петрово – 4:0
  • 23.10. Верес Ровно – Мариуполь – 2:0
  • 23.10. Ворскла Полтава – Шахтер Донецк – 0:2
  • 23.10. Черноморец Одесса – Львов – 1:1
  • 24.10. Рух Львов – Минай – 2:2
  • 24.10. Динамо Киев – Днепр-1 – 2:0
  • 24.10. Заря Луганск – Колос Ковалевка – 1:0

Турнирная таблица УПЛ

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
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    Бугор
    Бугор, 24.10.2021 23:49
    +1
    Funny_____Cat, 24.10.2021 23:31
    Сколько уже шахтеру судьи очков подарили ?
    Вечнозабаненый л@х,ты хотел написать денамЕ
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 24.10.2021 23:22
    0
    Зоря не может атаковать Ворсклу.Как и остальные Александрия Днепр Металлист 1925 и Десна.Это команды одного уровня.И разница лишь в том кто хитрее и наберёт больше очков играя межсобой .Команды с 3 по 8 место одно и тоже.
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    Funny_____Cat
    online
    Funny_____Cat, 24.10.2021 23:31
    -1
    Сколько уже шахтеру судьи очков подарили ?
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