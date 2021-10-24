МИКОЛЕНКО: «В перерыве Бущан посоветовал чаще бить по воротам»

Защитник «бело-синих» Виталий Миколенко поделился впечатлениями от матча против «Днепра-1» на «Олимпийском», в котором «Динамо» одержало победу со счетом 2:0.

- Виталий, что сказал Мирча Луческу в перерыве, после чего команду как будто подменили?

- Мистер сказал нам делать поменьше длинных передач, больше контролировать мяч. Также он провел три замены, которые помогли нам. Во втором тайме все очень хорошо получилось.

- Не говорили Вите Цыганкову, что его гол – это Ярмоленко-стайл?

- Не говорили, но как раз перед выходом на второй тайм Жора посоветовал почаще бить по воротам, на что Витя сказал, что нет моментов для ударов. И вот у него появился момент, и он пробил.

- Денис Гармаш забил уже 6 голов в 11 матчах…

- Бомбардир должен быть один.

- Это новый лидер команды?

- По голам у нас лидеры – Витя, Буя, Кум. Пусть и дальше забивают.

- Что вы говорите Денису, когда подбегаете поздравить с очередным голом?

- То же, что и всем, поздравляем с голом.

- Вы сегодня оправдались перед болельщиками за неудачный матч в Барселоне?

- Это разные турниры, поэтому нельзя так сказать, что оправдались. Лига чемпионов – это отдельный турнир, но в чемпионате мы должны добывать победу в каждом матче.

- Дениса Гармаша еще не поздравляли в связи с его возможным вызовом в сборную?

- Пока не поздравляли, так как еще не было официального вызова. Конечно, он готов к вызову.

- Во время замены ты держался за спину. Как себя чувствуешь?

- Нормально. У меня еще с прошлой игры травма, немного воспалилось.

- «Днепр-1» славится своей неуступчивостью с первой и до последней минуты. Ощутили это сегодня?

- Конечно. Команда очень серьезная, она ставит перед собой высокие цели. Думаю, в первом тайме все увидели, что было очень сложно вскрывать оборону. Но для нас было главным самим сыграть надежно в защите.