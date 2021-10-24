МИКОЛЕНКО: «В перерыве Бущан посоветовал чаще бить по воротам»

Защитник «бело-синих» Виталий Миколенко поделился впечатлениями от матча против «Днепра-1» на «Олимпийском», в котором «Динамо» одержало победу со счетом 2:0.
- Виталий, что сказал Мирча Луческу в перерыве, после чего команду как будто подменили?
- Мистер сказал нам делать поменьше длинных передач, больше контролировать мяч. Также он провел три замены, которые помогли нам. Во втором тайме все очень хорошо получилось.
- Не говорили Вите Цыганкову, что его гол – это Ярмоленко-стайл?
- Не говорили, но как раз перед выходом на второй тайм Жора посоветовал почаще бить по воротам, на что Витя сказал, что нет моментов для ударов. И вот у него появился момент, и он пробил.
- Денис Гармаш забил уже 6 голов в 11 матчах…
- Бомбардир должен быть один.
- Это новый лидер команды?
- По голам у нас лидеры – Витя, Буя, Кум. Пусть и дальше забивают.
- Что вы говорите Денису, когда подбегаете поздравить с очередным голом?
- То же, что и всем, поздравляем с голом.
- Вы сегодня оправдались перед болельщиками за неудачный матч в Барселоне?
- Это разные турниры, поэтому нельзя так сказать, что оправдались. Лига чемпионов – это отдельный турнир, но в чемпионате мы должны добывать победу в каждом матче.
- Дениса Гармаша еще не поздравляли в связи с его возможным вызовом в сборную?
- Пока не поздравляли, так как еще не было официального вызова. Конечно, он готов к вызову.
- Во время замены ты держался за спину. Как себя чувствуешь?
- Нормально. У меня еще с прошлой игры травма, немного воспалилось.
- «Днепр-1» славится своей неуступчивостью с первой и до последней минуты. Ощутили это сегодня?
- Конечно. Команда очень серьезная, она ставит перед собой высокие цели. Думаю, в первом тайме все увидели, что было очень сложно вскрывать оборону. Но для нас было главным самим сыграть надежно в защите.
Источник — ФК Динамо Киев
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