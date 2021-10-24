24 октября в Харькове состоялся матч 15-го тура Первой лиги.
«Металлист» разгромил «Подолье» (3:0) и уверенно лидирует в Первой лиге.
Первая лига. 15-й тур
Металлист Харьков – Подолье Хмельницкий – 3:0
Голы: Риаскос, 18, Федорив, 79, Сарапий, 89 (пен)
Удаление: Веремиенко (Подолье), 45+1.
Металлист – Подолье – 3:0. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Риаскос, 18 мин.
Удаление: Веремиенко (Подолье), 45+1 мин.
ГОЛ! 2:0. Федорив, 79 мин.
ГОЛ! 3:0. Сарапий, 89 мин (пен).
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Сарапий (Металлист).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Федорив (Металлист).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе Риаскос (Металлист).
Источник — Sport.ua
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