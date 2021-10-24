15-й тур
Металлист
3 : 0
Подолье
24.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Металлист – Подолье – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Первой лиги

  • 24.10.2021 21:55
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Металлист – Подолье – 3:0. Видео голов и обзор матча
© ФК Металлист Харьков

24 октября в Харькове состоялся матч 15-го тура Первой лиги.

«Металлист» разгромил «Подолье» (3:0) и уверенно лидирует в Первой лиге.

Первая лига. 15-й тур

Металлист Харьков – Подолье Хмельницкий – 3:0

Голы: Риаскос, 18, Федорив, 79, Сарапий, 89 (пен)

Удаление: Веремиенко (Подолье), 45+1.

Металлист – Подолье – 3:0. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Риаскос, 18 мин.

Удаление: Веремиенко (Подолье), 45+1 мин.

ГОЛ! 2:0. Федорив, 79 мин.

ГОЛ! 3:0. Сарапий, 89 мин (пен).

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Сарапий (Металлист).
79' ГОЛ ! Мяч забил Виталий Федорив (Металлист).
19' ГОЛ ! Мяч забил Хосе Риаскос (Металлист).

Источник — Sport.ua

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