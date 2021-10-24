Металлист разгромил Подолье и уверенно лидирует в Первой лиге

24 октября в Харькове состоялся матч 15-го тура Первой лиги.
«Металлист» разгромил «Подолье» (3:0) и уверенно лидирует в Первой лиге.
Первая лига. 15-й тур
Металлист Харьков – Подолье Хмельницкий – 3:0
Голы: Риаскос, 18, Федорив, 79, Сарапий, 89 (пен)
Удаление: Веремиенко (Подолье), 45+1.
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.