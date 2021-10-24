15-й тур
Металлист
3 : 0
Подолье
24.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Металлист разгромил Подолье и уверенно лидирует в Первой лиге

24 октября в Харькове состоялся матч 15-го тура Первой лиги

  • 24.10.2021 20:47
  • 968 просмотров
  • 2 комментария
Металлист разгромил Подолье и уверенно лидирует в Первой лиге
© ФК Металлист

24 октября в Харькове состоялся матч 15-го тура Первой лиги.

«Металлист» разгромил «Подолье» (3:0) и уверенно лидирует в Первой лиге.

Первая лига. 15-й тур

Металлист Харьков – Подолье Хмельницкий – 3:0

Голы: Риаскос, 18, Федорив, 79, Сарапий, 89 (пен)

Удаление: Веремиенко (Подолье), 45+1.

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    cucumber
    cucumber, 24.10.2021 21:09
    +3
    Не понимаю, как очки у Металлиста отбирали команды с 11,12 и 14 места. Самое интересное, что Агробизнес вообще выиграл.
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    FoZZy
    online
    FoZZy, 24.10.2021 21:14
    +1
    Сарапій красеня поклав зі штрафного, та і вся команда добре зіграла сьогодні. Головне, що змогли оговтатися від поразки в минулому турі. Тепер чекаємо кубкового матчу з «Колосом» та сподіваємось на перемогу.
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